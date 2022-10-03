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SberPay стал доступен в "нетмонет"

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер подключил метод оплаты SberPay к сервису безналичных чаевых "нетмонет", принадлежащему Альфа-Банку. Совместная реализация SberPay делает перевод чаевых более быстрым и удобным для посетителей, так как не требуется ввод карточных данных.

Фото: freepik.com

Оставить чаевые или отзыв можно быстро и просто: буквально в 3 клика и без ввода данных карт. Для этого необходимо отсканировать QR-код "нетмонет", ввести сумму чаевых, нажать "Оплатить через SberPay", после чего откроется приложение банка. Сумма чаевых подтянется автоматически, останется только нажать кнопку "Оплатить".

SberPay позволяет быстро оплачивать покупки в интернете без ввода данных банковской карты и кода подтверждения по СМС. При этом обеспечена полная безопасность покупки, поскольку данные карты остаются внутри Сбера и не передаются другим участникам расчетов. Использование SberPay бесплатно для всех пользователей СберБанк Онлайн и не требует установки дополнительных приложений на смартфон.

"Наша миссия — создавать сервисы, которые высвобождают время наших клиентов для того, что действительно важно. SberPay делает именно это — экономит время, обеспечивая не только быстрый, но также простой, удобный и безопасный способ онлайн-оплаты любых товаров и услуг. Интеграция в самый популярный в России сервис безналичных чаевых обеспечит отличный пользовательский опыт миллионам наших клиентов и поможет работникам сферы услуг получать заслуженное вознаграждение", — отметил директор дивизиона "Эквайринг" Сбербанка Дмитрий Малых.

"Мы делаем сервис "нетмонет" максимально удобным для 9 миллионов клиентов и оперативно внедряем новые платежные методы. Благодаря этому у нас получилось восстановить докризисный уровень чаевых. Отблагодарить за сервис можно в 3 клика, это быстро и безопасно", — прокомментировал директор и основатель сервиса "нетмонет" Егор Высоцкий.

Платформа "нетмонет" позволяет посетителю оставить отзыв и отблагодарить персонал чаевыми в безналичном виде. Услуга широко распространена в кафе и ресторанах, салонах красоты и сервисах доставки по всей стране. Более 1,5 млн клиентов оставляют чаевые, а получают их — более 80 тысяч человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

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Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет

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Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

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обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

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