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Олимпийские Спорт

Сборная Самарской области примет участие в летних играх паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"

СОЧИ. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 3 октября, в Сочи стартуют летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". Соревнования "Мы вместе. Спорт" - одни из самых значимых и крупных открытых соревнований, проводимых для поддержания соревновательной практики спортсменов-паралимпийцев в условиях отстранения российских атлетов от международного спорта. На состязаниях Самарскую область представят 16 атлетов.

"В регионе проводится большая работа по созданию условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор Дмитрий Азаров лично уделяет внимание этому вопросу. В настоящее время в губернии развивается 37 дисциплин адаптивных видов спорта", - отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Напомним, это вторые игры "Мы вместе. Спорт". Первые зимние игры прошли в марте текущего года в Ханты-Мансийске. Решение об их организации было принято после отстранения российских и белорусских команд в зимних Паралимпийских игр в Пекине.

Спортсмены разыграют 436 комплектов наград в девяти видах спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, шашки и шахматы.

Участниками турнира станут более 1500 паралимпийцев, 170 из которых представители 12 государств - Беларуси, Армении, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Сербии, Узбекистана, Грузии, Мали, Эритреи, Германии. Свыше 1000 человек - российские спортсмены, которые представят команды 78 субъектов Российской Федерации. Среди них - победители и призеры Паралимпийских игр в Токио.
Спортивную сборную Самарской области представят девять атлетов: Софья Алешина, Елизавета Тимонина, Егор Шевелев, Сергей Сухарев (все - плавание) и легкоатлеты Илья Сятишев (прыжки в длину), Елена Попова, Роман Андреев (оба - метание диска), Иван Соколов (бег), Кирилл Шульпин (толкание ядра).
Еще семь спортсменов 63 региона выступят в составе объединенной спортивной сборной команды России: Кирилл Пульвер, Вячеслав Ленский, Иван Цыпленков, Ольга Потешкина (все - плавание), Никита Прохоров (легкая атлетика, толкание ядра), Дмитрий Чубаров (настольный теннис), Эмиль Галиев (шашки).
Соревнования завершатся 8 октября. Церемония открытия Игр состоится 4 октября на базе "Юг-Спорт" в 15:00 (время самарское). Знаменосцами сборной региона станут Ольга Потешкина и Егор Шевелев.

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