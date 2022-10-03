Банк "Открытие" кредитует автодилеров на покупку автомобилей с пробегом

"Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") запустил новый продукт "Мультибренд АСП" для кредитования дилеров на покупку автомобилей с пробегом.

Программа предусматривает финансирование дилеров путем предоставления возобновляемых кредитных линий на приобретение автомобилей с пробегом (АСП) у физических лиц и организаций с целью их дальнейшей реализации в автосалонах.

Срок финансирования 18 месяцев, период выборки лимита — 12 месяцев. Процентная ставка и сумма лимита определяются индивидуально и зависят от финансовых показателей заемщика. Процедура оценки и анализа автомобилей значительно сокращена за счет использования банком специализированного онлайн-сервиса оценки рыночной стоимости АСП.

"Вторичный авторынок динамично развивается в последние несколько лет и имеет потенциал к дальнейшему росту. Мы оперативно реагируем на потребности наших партнеров и предлагаем уникальный для рынка, надежный инструмент, который позволит сэкономить время и обеспечить финансирование автодилеров на выгодных условиях", — отметила директор департамента корпоративного бизнеса "Открытие Авто" Анна Гордеева.

В рамках кредитной программы для клиентов предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга — в конце срока. Возможно досрочное погашение на полную сумму АСП, приобретенного за счет кредитных средств.

Более подробно с условиями продукта "Мультибренд АСП" можно ознакомиться на сайте банка.