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Банк "Открытие" кредитует автодилеров на покупку автомобилей с пробегом

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") запустил новый продукт "Мультибренд АСП" для кредитования дилеров на покупку автомобилей с пробегом.

Программа предусматривает финансирование дилеров путем предоставления возобновляемых кредитных линий на приобретение автомобилей с пробегом (АСП) у физических лиц и организаций с целью их дальнейшей реализации в автосалонах.

Срок финансирования 18 месяцев, период выборки лимита — 12 месяцев. Процентная ставка и сумма лимита определяются индивидуально и зависят от финансовых показателей заемщика. Процедура оценки и анализа автомобилей значительно сокращена за счет использования банком специализированного онлайн-сервиса оценки рыночной стоимости АСП.

"Вторичный авторынок динамично развивается в последние несколько лет и имеет потенциал к дальнейшему росту. Мы оперативно реагируем на потребности наших партнеров и предлагаем уникальный для рынка, надежный инструмент, который позволит сэкономить время и обеспечить финансирование автодилеров на выгодных условиях", — отметила директор департамента корпоративного бизнеса "Открытие Авто" Анна Гордеева.

В рамках кредитной программы для клиентов предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга — в конце срока. Возможно досрочное погашение на полную сумму АСП, приобретенного за счет кредитных средств.

Более подробно с условиями продукта "Мультибренд АСП" можно ознакомиться на сайте банка.

"Открытие Авто" — блок автобизнеса банка "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю объему выдач автокредитов, в том числе является лидером в сегменте АСП (автомобили с пробегом). Партнерская сеть превышает 3,9 тысяч автосалонов по всей России. Сроки клиентов банка — пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ, а также 5 из топ-10 российских автодилеров.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

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