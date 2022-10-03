Банк "Открытие" кредитует автодилеров на покупку автомобилей с пробегом

"Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") запустил новый продукт "Мультибренд АСП" для кредитования дилеров на покупку автомобилей с пробегом.
Программа предусматривает финансирование дилеров путем предоставления возобновляемых кредитных линий на приобретение автомобилей с пробегом (АСП) у физических лиц и организаций с целью их дальнейшей реализации в автосалонах.
Срок финансирования 18 месяцев, период выборки лимита — 12 месяцев. Процентная ставка и сумма лимита определяются индивидуально и зависят от финансовых показателей заемщика. Процедура оценки и анализа автомобилей значительно сокращена за счет использования банком специализированного онлайн-сервиса оценки рыночной стоимости АСП.
"Вторичный авторынок динамично развивается в последние несколько лет и имеет потенциал к дальнейшему росту. Мы оперативно реагируем на потребности наших партнеров и предлагаем уникальный для рынка, надежный инструмент, который позволит сэкономить время и обеспечить финансирование автодилеров на выгодных условиях", — отметила директор департамента корпоративного бизнеса "Открытие Авто" Анна Гордеева.
В рамках кредитной программы для клиентов предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга — в конце срока. Возможно досрочное погашение на полную сумму АСП, приобретенного за счет кредитных средств.
Более подробно с условиями продукта "Мультибренд АСП" можно ознакомиться на сайте банка.
"Открытие Авто" — блок автобизнеса банка "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю объему выдач автокредитов, в том числе является лидером в сегменте АСП (автомобили с пробегом). Партнерская сеть превышает 3,9 тысяч автосалонов по всей России. Сроки клиентов банка — пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ, а также 5 из топ-10 российских автодилеров.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").