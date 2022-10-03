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ВТБ повышает ставки по рублевым вкладам

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ увеличивает доходность по ряду вкладов в рублях. Теперь клиенты банка смогут выгодно разместить средства на срок до 12 месяцев с максимальной доходностью до 8,3% годовых.

Повышение касается четырех основных сберегательных продуктов. Максимальную доходность — до 8,3% — годовых получат клиенты, размещающие деньги на вкладе "Надежная основа" в ВТБ Онлайн. Депозит открывается на 12 месяцев, минимальная сумма вклада — 30 тыс. рублей. При размещении средств в офисах банка доходность по продукту составит 7,23% годовых.

Доходность до 8,13% годовых вне зависимости от канала обслуживания будет доступна для клиентов, впервые за последние полгода размещающих средства в ВТБ, на вкладе "Выгодное начало" сроком на 181 день.

По краткосрочному сберегательному продукту "Вклад Первый" доходность повысится до 7% годовых независимо от канала размещения. Минимальная сумма трехмесячного депозита при открытии в ВТБ Онлайн составляет 1 тыс. рублей, в отделении банка — 30 тыс. рублей.

Доходность по вкладу "Новое время" сроком 6 месяцев повысится до 7,9% годовых, если продукт открывается онлайн, и до 6,87% — если средства размещаются в офисе ВТБ.

Вклады не предусматривают частичного снятия и пополнения. При этом клиент может выбрать выплату процентов на счет или их капитализацию на депозит.

"Сегодня рублевый депозит остается для населения основным сберегательным инструментом, который гарантирует хорошую доходность при минимальном риске. Мы стремимся предложить клиентам наиболее выгодные условия для сохранения и приумножения средств, поэтому повышаем доходность по основным сберегательным продуктам. Это позволит вкладчикам быстрее копить средства на крупные покупки", — комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

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