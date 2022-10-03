ВТБ повышает ставки по рублевым вкладам

ВТБ увеличивает доходность по ряду вкладов в рублях. Теперь клиенты банка смогут выгодно разместить средства на срок до 12 месяцев с максимальной доходностью до 8,3% годовых.
Повышение касается четырех основных сберегательных продуктов. Максимальную доходность — до 8,3% — годовых получат клиенты, размещающие деньги на вкладе "Надежная основа" в ВТБ Онлайн. Депозит открывается на 12 месяцев, минимальная сумма вклада — 30 тыс. рублей. При размещении средств в офисах банка доходность по продукту составит 7,23% годовых.
Доходность до 8,13% годовых вне зависимости от канала обслуживания будет доступна для клиентов, впервые за последние полгода размещающих средства в ВТБ, на вкладе "Выгодное начало" сроком на 181 день.
По краткосрочному сберегательному продукту "Вклад Первый" доходность повысится до 7% годовых независимо от канала размещения. Минимальная сумма трехмесячного депозита при открытии в ВТБ Онлайн составляет 1 тыс. рублей, в отделении банка — 30 тыс. рублей.
Доходность по вкладу "Новое время" сроком 6 месяцев повысится до 7,9% годовых, если продукт открывается онлайн, и до 6,87% — если средства размещаются в офисе ВТБ.
Вклады не предусматривают частичного снятия и пополнения. При этом клиент может выбрать выплату процентов на счет или их капитализацию на депозит.
"Сегодня рублевый депозит остается для населения основным сберегательным инструментом, который гарантирует хорошую доходность при минимальном риске. Мы стремимся предложить клиентам наиболее выгодные условия для сохранения и приумножения средств, поэтому повышаем доходность по основным сберегательным продуктам. Это позволит вкладчикам быстрее копить средства на крупные покупки", — комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.
Последние комментарии
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.