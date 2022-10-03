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Конструктором программ господдержки Сбера воспользовались 25 тысяч предпринимателей

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодаря Конструктору программ господдержки Сбера 25 тысяч предпринимателей уже подали заявки на кредит и совершили более 10 000 сделок на сумму свыше 75 млрд рублей за последний год. Сегодня конструктор, запущенный в апреле прошлого года, включает 50 различных программ.

Наибольшей востребованностью пользуется программа министерства экономического развития по поддержке МСП (постановление правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764). Ежемесячно банком реализуется более 3,5 тыс. сделок по данной программе.

Конструктор позволяет компаниям пройти первичную онлайн-проверку (достаточно ввести ИНН) на соответствие четырем наиболее востребованным программам льготного кредитования, подать заявку на кредит и получить консультацию, заказав звонок из Центра корпоративных решений Сбера. Все это можно сделать онлайн в режиме одного окна, без визитов в банк.

В Конструкторе программ господдержки предпринимателям также доступны субсидии и гранты, банковская гарантия, льготный лизинг и многое другое.

"Тот объем сделок, который был проведен с помощью нашего конструктора, говорит о популярности и востребованности этого инструмента для бизнеса. Изначально сервис появился из необходимости, во время действия пандемийных ограничений. Сегодня мы понимаем, что этот механизм стал незаменим для взаимодействия юридических лиц и государственных структур. Поэтому мы продолжим его развивать и улучшать", — отметил начальник управления GR и работы со специальными проектами Сбербанка Олег Семененко.

Сервис доступен на сайте Сбербанка и в интернет-банке СберБизнес.

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Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

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