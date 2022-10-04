В 2022 году Россельхозбанк выдал АПК льготных кредитов на 21% больше, чем в 2021-м

Несмотря на беспрецедентный уровень санкционного давления, отечественный АПК является драйвером российской экономики, заявил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов во время выступления в Совете Федерации, где сегодня обсуждались вопросы бюджетной политики.
По словам Листова, наиболее востребованный инструмент поддержки в сельхозпроизводстве — льготное кредитование.
"Благодаря увеличению лимитов льготные ставки стали более доступными как для крупных агрохолдингов, так и для фермеров. Россельхозбанк нарастил в этом году объемы льготного кредитования АПК на 21% — до 491 млрд рублей. Из них 22% — это льготные кредиты малому и среднему бизнесу", — отметил глава РСХБ.
Как итог — общий индекс сельхозпроизводства выше прошлогоднего на 2,2 процентных пункта, собрано более 140 млн тонн зерновых, что на 36% больше уровня прошлого года. Высокие объемы производства позволяют не только обеспечивать внутренние потребности, но и наращивать экспортный потенциал.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поинтересовалась у Бориса Листова, какую прибыль в среднем зарабатывают крупные агрохолдинги. "Около 20%, но уровень сильно различается от компании к компании. Эффективность у всех разная", — ответил глава РСХБ.
Отдельно Борис Листов остановился на мерах поддержки сельских территорий. В 2022 году на эти цели государством предусмотрено более 50 млрд руб. Кроме того, принято решение о бессрочном действии программы сельской ипотеки.
"Будучи лидером этой программы, Россельхозбанк уже помог улучшить жилищные условия 75 тысячам семей, выдав более 148 млрд рублей", — рассказал глава банка.
Он отметил, что перед отраслью стоят задачи технологической модернизации, создания отечественной генетики и селекции, развитие кадрового потенциала, а также обеспечение темпов роста агропрома выше, чем в целом по экономике. И Россельхозбанк, как и прежде, поможет АПК.
В заключение Валентина Матвиенко отметила особое значение Россельхозбанка в текущих условиях: "Вы на очень ответственном направлении. Не сбавляйте темпы".
Последние комментарии
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.