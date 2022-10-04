Банк "Открытие" запускает рефинансирование автокредитов по ставке от 7,5% годовых

"Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") запустил программу рефинансирования автокредитов. Заёмщики других банков могут переоформить автокредиты по ставке от 7,5% годовых вне зависимости от срока обслуживания. Это одно из лучших предложений на рынке.
Рефинансировать автокредит под залог имеющегося в собственности ТС можно на сумму до 5 млн рублей и сроком до 7 лет. Категория транспортного средства в рамках программы — B, ограничения по стоимости и марке автомобиля отсутствуют. Возраст транспортного средства не должен при этом превышать 20 лет для иномарки и 15 лет для отечественного авто на момент окончания кредита.
Подать заявку на оформление автокредита можно на сайте, в контакт-центре и центрах автобизнеса банка "Открытие". Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов является возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг в случае их подключения.
"Мы ожидаем, что продукт будет пользоваться повышенным спросом у заемщиков. С учетом реалий последних месяцев, вероятно, что многие автовладельцы захотят на выгодных для себя условиях рефинансировать кредиты, взятые ранее под более высокий процент", — отметил лидер трайба Автофинанс "Открытие Авто" Денис Сорокин.
Помимо рефинансирования, автолюбители в банке "Открытие" могут получить финансирование практически под любые нужды всего по двум документам: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, кредит на покупку авто у дилеров и по специальным программам от автопроизводителей, а также в рамках льготного автокредитования с государственной поддержкой. В зависимости от потребностей заемщик самостоятельно принимает решение о возможности подтверждения дохода, внесения первоначального взноса, оформления страховки или машины в залог.
Полный список всех условий и преимуществ программы рефинансирования доступен на сайте банка.
"Открытие Авто" — блок автобизнеса банка "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,9 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты "Открытие Авто" выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").