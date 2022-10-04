Новикомбанк рассказал о социальных привилегиях для зарплатных клиентов

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, активно разрабатывает инструменты поддержки работников промышленных предприятий. Подробнее о них представитель банка рассказал на межрегиональных форумах, которые прошли в Муроме и Геленджике.

Директор программы "Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех" Александр Дошлыгин выступил на Межрегиональном форуме "Кооперация, диверсификация и импортозамещение как драйверы развития предприятий ОПК" и на Конференции поставщиков "Геленджик-2022", которые прошли в Муроме и в Геленджике соответственно. На мероприятиях обсуждались вопросы импортозамещения продукции и комплектующих, системные меры развития экспорта и импорта в текущих экономических условиях и актуальные механизмы поддержки высокотехнологичных предприятий.

Для успешной реализации поставленных государством задач необходимо уделять особое внимание кадровым вопросам, уверены в Новикомбанке. Именно на удержание и мотивацию сотрудников, работающих на предприятиях, а также на привлечение молодых специалистов, окончивших профильные для предприятий вузы и средние образовательные учреждения, направлены специальные продукты и программы банка.

Один из основных проектов — социально-платежная карта работника предприятий Ростеха, которая эмитируется на базе платежной системы "Мир". Помимо основных функций универсального платежного инструмента, карта предназначена для реализации социальных программ и сервисов в интересах сотрудников Ростеха.

Среди преимуществ социально-платежной карты Новикомбанка — ряд бесплатных опций, таких как обслуживание, выпуск и снятие наличных на всей территории России без ограничений количества операций. Кроме того, держатели карты оформляют кредиты на выгодных условиях, получают кешбэк на все покупки и пользуются удобным мобильным приложением.

В своем выступлении Александр Дошлыгин анонсировал дальнейшее расширение функционала карты работника Ростеха как за счет социальных опций, так и новых сервисов.

Кроме того, следуя социальной политике, базисом которой является забота о людях, Новикомбанк вместе с Госкорпорацией Ростех внедрил мотивационную программу "Развитие" для сотрудников предприятий. Уже около 70 отечественных компаний стали участникам данной программы и получили возможность дополнительно поощрять заслуженных работников, лауреатов наград, высококлассных профессионалов, а также перспективных молодых специалистов и членов профсоюзов через дополнительные банковские преференции. Предприятия сами определяют наиболее приоритетные для себя категории, а Новикомбанк предлагает этим сотрудникам кредитные продукты по сниженной процентной ставке, индивидуальное обслуживание и другие услуги.

Напомним, что Национальное рейтинговое агентство (НРА) подтвердило соответствие политики Новикомбанка в области социальной направленности банковских продуктов международным и национальным принципам, стандартам и критериям в сфере устойчивого развития и социальной ответственности (ESG). Базовые принципы данной политики — понятность, прозрачность, эффективность и индивидуальный подход к потребностям клиентов.

О новых проектах социальной направленности эксперты Новикомбанка регулярно рассказывают своим зарплатным клиентам на семинарах по финансовой грамотности. Для удобства клиентов банк проводит такие мероприятия на территории предприятий, организует дистанционные вебинары, показывает обучающие ролики на заводских проходных. За прошедший год более 15 тыс. промышленников в 13 регионах России смогли посетить лекции по финансовой грамотности.

"Основная цель нашей социальной политики — всегда находиться рядом с нашими клиентами и оказывать им качественную и своевременную поддержку. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, будем расширять социальный пакет в соответствии с требованиями и потребностями работников промышленных предприятий", — подчеркнул директор программы "Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех" Александр Дошлыгин.