16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк "Открытие" повысил доходность по вкладам Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти В августе деловая активность восстановилась до показателей начала года ПСБ содействует притоку крупных компаний в ДНР, ЛНР, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области и на полуостров Крым Важный шаг в развитии своего дела: зачем открывать расчетный счет в банке

Банки Финансы

Открылся прием заявок в школьный акселератор Cбера

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В преддверии Дня учителя открыт прием заявок на участие в федеральном акселераторе стартапов для школьников 8–11-х классов и учеников средних специальных учебных заведений. Акселератор поможет подросткам освоить азы технологического предпринимательства и "с нуля" создать собственный бизнес-проект. Участники команд-финалистов получат преференции при поступлении в топ-вузы: поступление без вступительных испытаний, целевое поступление (обучение за счет средств вуза), дополнительные баллы к ЕГЭ и другие.

Участие в программе бесплатное, для регистрации не нужно иметь готовый проект или даже идею, ее помогут найти в ходе обучения. Подать заявку можно до 31 октября 2022 года.

Акселерация проводится в два этапа общей продолжительностью шесть месяцев. Первый этап состоит из онлайн-лекций, практических заданий, знакомства с инструментами создания цифровых продуктов. На втором этапе участники объединятся в команды и пройдут индивидуальную и групповую работу с менторами для получения первых бизнес-результатов: предзаказов или прототипа устройства.

Участники получают возможность как пройти базовую программу по основам предпринимательства, так и выбрать один из четырех треков с отраслевым уклоном, где им будут доступны дополнительные обучающие материалы и консультации профильных экспертов:

  • трек по искусственному интеллекту, организован совместно с Академией искусственного интеллекта для школьников (совместный проект Сбербанка и благотворительного фонда "Вклад в будущее");
  • трек по социально значимым направлениям (наука, медицина, образование и искусство), организован в партнерстве с Российским обществом "Знание";
  • впервые в сезоне 2022/2023 трек по технологиям для метавселенной (виртуальные миры, цифровые люди, AR, аватары, блокчейн и другое), организованный Sber AR/VR Lab;
  • трек по технологиям для концепции Web 3.0, организованный Лабораторией Блокчейн Сбербанка.

По итогам этой работы лучшие команды выступят на демо-дне, где представят свои проекты руководству Сбера, бизнес-ангелам и ректорам российских вузов. Воспользоваться преференциями при поступлении смогут участники, прошедшие в финал, победители дополнительно получат призы от организаторов и партнеров программы.

"Наш акселератор предоставляет ребятам уникальные возможности — перенять опыт технологических экспертов и предпринимателей, создать собственный бизнес-проект, представить его широкой аудитории и использовать этот трамплин для дальнейшего роста. Акселератор также дарит участникам шанс получить преференции и поступить в вуз мечты — все это доступно для всех учеников российских школ во всех регионах уже сейчас. Я убежден, что вовлечение как можно большего числа ребят в работу над своим первым бизнес-проектом будет способствовать развитию у них предпринимательского мышления и приведет к расширению частной инициативы в стране", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Акселератор Сбера для школьников пользуется большой популярностью в регионах Поволжья. Для участия в предыдущем акселераторе заявки подали более 1800 учеников. Это говорит о заинтересованности современных школьников в образовательных программах Сбера и общей нацеленности на развитие, получение новых знаний не только из школьной программы. Мы в свою очередь активно развиваем наши образовательные программы, адаптируя их под современные требования и запросы бизнеса и общества", — прокомментировал председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Акселератор для школьников от Сбера входит в перечень утвержденных министерством просвещения РФ интеллектуальных и творческих конкурсов, победители которых могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. С 2022 года профиль "Технологическое предпринимательство", организованный Сбером, впервые представлен в программе командных инженерных состязаний "Национальная технологическая олимпиада". Профиль поддержат 40 российских вузов, каждый из которых определит свой список преференций для финалистов демо-дня.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Анна Постникова 10 августа 2022 07:17 Сбер увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей

это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто

Кристина Красилова 01 августа 2022 17:53 Клиенты ЮMoney могут платить смартфоном по QR-коду Сбера

Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6