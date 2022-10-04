Дмитрий Азаров встретился с волонтерами движения "Шьем для наших"

Во вторник, 4 октября, во время рабочей поездки в Тольятти губернатор Дмитрий Азаров встретился с участницами волонтерского движения, которые шьют одежду для наших воинов, защищающих мир на Донбассе.
"Узнал о вашей инициативе и приехал вас поблагодарить. Вы делаете огромное и очень важное, святое дело!", — сказал мастерицам глава региона.
Проект "Шьем для наших" стартовал всего неделю назад и уже объединил сотни неравнодушных горожан, которые готовы поделиться своим теплом и заботой с солдатами-земляками. Кто-то делает выкройки, кто-то шьет, кто-то помогает доставлять материал, кто-то печатает этикетки, упаковывает готовые вещи.
На добровольных началах студентки, молодые мамы Тольятти, пенсионеры шьют термобелье, флисовые кофты, футболки, подшлемники, балаклавы, вяжут теплые носки и шапки. Уже есть договоренность с военкоматом, через который будут передавать вещи ребятам, отправляющимся в зону СВО.
"Штабом" движения стала творческая мастерская одного из кураторов проекта — Ирины Сергеевой. Днем в коворкинге она обучает девушек умению шить, а после занятий здесь, на столах, раскраивают одежду для настоящих защитников Отечества. Ирина рассказала губернатору, что каждый день количество участниц проекта растет.
"Нас становится все больше и больше. Многие шьют дома, а потом приносят. Те, кто работает, трудятся в свободное время, даже по ночам. Я шью после занятий, часто мои ученицы подключаются. Мы видим — люди хотят помогать", — подчеркнула она.
В процесс включилась дочь Ирины Софья. Она приходит в мастерскую после занятий в университете. Рассказывает, что недавно у нее был день рождения. И мама после поздравлений сказала: "Соня, мы будем шить одежду для солдат". "И как я могла отказать, остаться в стороне? — рассказывает девушка. — Все понимают, что сейчас важно объединяться".
Юлия Реутова шьет одежду воинам ночью. Устает, но благое дело вдохновляет. "Оно вдохновляет не только меня, — говорит мастерица. — Мы не ожидали такого отклика, честно. Тольятти — город отзывчивый! Помощь мы получаем отовсюду — люди приносят ткани, расходные материалы, вещи, сделанные своими руками, переводят деньги".
Буквально перед приездом губернатора тольяттинская пенсионерка привезла в "штаб" теплые носки и всю ткань, которая у нее была дома. Добиралась на такси, но сумка тяжелая — донести не смогла. Рассказала таксисту о своей цели. Парень вещи донес и денег за проезд не взял.
Не остались равнодушными и дети. Сейчас школьники Тольятти готовят письма солдатам и сворачивают в виде треугольников — так же, как наши бабушки и дедушки в годы Великой Отечественной войны. Как пояснила Марина Князькова, листочки с молитвой и эмоциональные послания будут вкладывать в каждую упаковку с одеждой для сегодняшних защитников. "Уверена, это поддержит наших ребят", — сказала Марина.
"Безусловно, — поддержал Дмитрий Азаров. — Когда мы отправляли детские рисунки, письма безымянному бойцу, мы получили отклик наших защитников. Здесь, в мирных условиях, это одно, а там, на передовой, совсем другое — отклик очень душевный".
Мастерицы также рассказали главе региона, что движение растет не только в Тольятти, к проекту присоединяются жители соседних районов. Объемы растут, и площадей мастерской уже не хватает. Они попросили посодействовать в подборе более просторного помещения, а также, если возможно, дополнительного оборудования для шитья.
"Мы точно вам поможем", — пообещал Дмитрий Азаров. Он выразил уверенность, что душевный порыв тольяттинских мастериц поддержат в городах и районах всей Самарской области, к проекту подключатся волонтеры, социально ответственный бизнес, частные предприниматели.
В завершении Дмитрий Азаров еще раз поблагодарил участниц проекта и всех неравнодушных людей, кто поддерживает движение: "Спасибо вам, что взялись и делаете святое дело по зову души, по жару сердец".
Помочь участникам проекта могут абсолютно все жители региона — средствами, материалами, готовностью самим потрудиться над пошивом одежды.
По вопросам материальной поддержки нужно связаться с Юлией Реутовой (89272120695). Марина Князькова (89272143388) распределяет работы среди всех желающих помочь с пошивом одежды. Ирина Сергеева (89022896447) поможет с приемом материалов, отгрузкой готовых вещей.
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость