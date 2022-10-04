Дмитрий Азаров встретился с волонтерами движения "Шьем для наших"

Во вторник, 4 октября, во время рабочей поездки в Тольятти губернатор Дмитрий Азаров встретился с участницами волонтерского движения, которые шьют одежду для наших воинов, защищающих мир на Донбассе.

"Узнал о вашей инициативе и приехал вас поблагодарить. Вы делаете огромное и очень важное, святое дело!", — сказал мастерицам глава региона.

Проект "Шьем для наших" стартовал всего неделю назад и уже объединил сотни неравнодушных горожан, которые готовы поделиться своим теплом и заботой с солдатами-земляками. Кто-то делает выкройки, кто-то шьет, кто-то помогает доставлять материал, кто-то печатает этикетки, упаковывает готовые вещи.

На добровольных началах студентки, молодые мамы Тольятти, пенсионеры шьют термобелье, флисовые кофты, футболки, подшлемники, балаклавы, вяжут теплые носки и шапки. Уже есть договоренность с военкоматом, через который будут передавать вещи ребятам, отправляющимся в зону СВО.

"Штабом" движения стала творческая мастерская одного из кураторов проекта — Ирины Сергеевой. Днем в коворкинге она обучает девушек умению шить, а после занятий здесь, на столах, раскраивают одежду для настоящих защитников Отечества. Ирина рассказала губернатору, что каждый день количество участниц проекта растет.

"Нас становится все больше и больше. Многие шьют дома, а потом приносят. Те, кто работает, трудятся в свободное время, даже по ночам. Я шью после занятий, часто мои ученицы подключаются. Мы видим — люди хотят помогать", — подчеркнула она.

В процесс включилась дочь Ирины Софья. Она приходит в мастерскую после занятий в университете. Рассказывает, что недавно у нее был день рождения. И мама после поздравлений сказала: "Соня, мы будем шить одежду для солдат". "И как я могла отказать, остаться в стороне? — рассказывает девушка. — Все понимают, что сейчас важно объединяться".

Юлия Реутова шьет одежду воинам ночью. Устает, но благое дело вдохновляет. "Оно вдохновляет не только меня, — говорит мастерица. — Мы не ожидали такого отклика, честно. Тольятти — город отзывчивый! Помощь мы получаем отовсюду — люди приносят ткани, расходные материалы, вещи, сделанные своими руками, переводят деньги".

Буквально перед приездом губернатора тольяттинская пенсионерка привезла в "штаб" теплые носки и всю ткань, которая у нее была дома. Добиралась на такси, но сумка тяжелая — донести не смогла. Рассказала таксисту о своей цели. Парень вещи донес и денег за проезд не взял.

Не остались равнодушными и дети. Сейчас школьники Тольятти готовят письма солдатам и сворачивают в виде треугольников — так же, как наши бабушки и дедушки в годы Великой Отечественной войны. Как пояснила Марина Князькова, листочки с молитвой и эмоциональные послания будут вкладывать в каждую упаковку с одеждой для сегодняшних защитников. "Уверена, это поддержит наших ребят", — сказала Марина.

"Безусловно, — поддержал Дмитрий Азаров. — Когда мы отправляли детские рисунки, письма безымянному бойцу, мы получили отклик наших защитников. Здесь, в мирных условиях, это одно, а там, на передовой, совсем другое — отклик очень душевный".

Мастерицы также рассказали главе региона, что движение растет не только в Тольятти, к проекту присоединяются жители соседних районов. Объемы растут, и площадей мастерской уже не хватает. Они попросили посодействовать в подборе более просторного помещения, а также, если возможно, дополнительного оборудования для шитья.

"Мы точно вам поможем", — пообещал Дмитрий Азаров. Он выразил уверенность, что душевный порыв тольяттинских мастериц поддержат в городах и районах всей Самарской области, к проекту подключатся волонтеры, социально ответственный бизнес, частные предприниматели.

В завершении Дмитрий Азаров еще раз поблагодарил участниц проекта и всех неравнодушных людей, кто поддерживает движение: "Спасибо вам, что взялись и делаете святое дело по зову души, по жару сердец".

Помочь участникам проекта могут абсолютно все жители региона — средствами, материалами, готовностью самим потрудиться над пошивом одежды.

По вопросам материальной поддержки нужно связаться с Юлией Реутовой (89272120695). Марина Князькова (89272143388) распределяет работы среди всех желающих помочь с пошивом одежды. Ирина Сергеева (89022896447) поможет с приемом материалов, отгрузкой готовых вещей.