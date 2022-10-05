Рецидивист из Жигулевска сообщил о заминировании ГЭС

Прокурор Жигулевска утвердил обвинительное заключение 56-летнему мужчине, которому вменяют ложное сообщение о теракте.
По версии следствия, 27 июня 2022 г. пьяный местный житель позвонил в службу "112" и сказал о готовящемся взрыве на "Жигулевской ГЭС".
Полицейским пришлось проверять предприятие, из-за чего был нарушен нормальный ритм работы станции.
Обвиняемый уже имеет шесть непогашенных судимостей, в том числе по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), а его супруга сейчас отбывает наказание за убийство.
Уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️