Рецидивист из Жигулевска сообщил о заминировании ГЭС

Прокурор Жигулевска утвердил обвинительное заключение 56-летнему мужчине, которому вменяют ложное сообщение о теракте.

По версии следствия, 27 июня 2022 г. пьяный местный житель позвонил в службу "112" и сказал о готовящемся взрыве на "Жигулевской ГЭС".

Полицейским пришлось проверять предприятие, из-за чего был нарушен нормальный ритм работы станции.

Обвиняемый уже имеет шесть непогашенных судимостей, в том числе по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), а его супруга сейчас отбывает наказание за убийство.

Уголовное дело направлено в суд.