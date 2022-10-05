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ВТБ увеличил выдачу ипотеки в сентябре

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам сентября свыше 18,5 тысяч ипотечных заемщиков оформили в ВТБ жилищные кредиты. Объем сделок составил более 86 млрд рублей, что превысило результат августа, когда клиенты оформили ипотеку на 83 млрд рублей. Всего за январь–сентябрь ВТБ оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей.

В начале осени клиенты ВТБ чаще всего оформляли ипотеку в Москве (23,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (8 млрд) и Краснодаре (5,4 млрд). Средний чек составил примерно 4,6 млн рублей.

Основная доля продаж в сентябре пришлась на сегмент вторичной недвижимости: с готовыми объектами в этот период банк провел более 60% сделок. На первичном рынке ВТБ оформил примерно каждую третью ипотеку. Оставшаяся доля выдач пришлась на программу рефинансирования.

Приобретая недвижимость в новостройках, клиенты отдавали предпочтение программе ипотеки с господдержкой. В рамках нее ВТБ выдал около 3,2 тысяч кредитов примерно на 20 млрд рублей. "Семейной ипотекой" воспользовались свыше 1,8 тысяч заемщиков, объем сделок превысил 10,8 млрд рублей. В рамках основной льготной программы на новостройки клиенты могут получить в ВТБ средства под 6,7% с учетом дисконта за цифровые сервисы. Кредит в рамках "семейной ипотеки" банк предлагает от 5,7% (от 4,7% — в ДФО). IT-ипотека доступна от 4,7%, Дальневосточная — от 1,7%. Клиенты с тремя и более детьми могут получить в ВТБ жилищный кредит под 3% (в ДФО — под 0,1%).

В сентябре ВТБ продолжил реализацию собственной ипотечной программы, направленной на поддержку клиентов с тремя и более детьми. С момента ее запуска около 630 многодетных семей получили ипотеку в ВТБ всего под 3%, а общий объем сделок превысил 3 млрд рублей.

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