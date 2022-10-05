Альфа-Банк снизил ставку по факторингу для малого и среднего бизнеса до 8,5%

У компаний малого и среднего бизнеса есть возможность получить финансирование дебиторской задолженности по сниженной ставке.
В рамках предложения можно оформить до 100 млн рублей. Комиссия за финансирование составит 8,5%. Такую ставку могут получить компании, у которых еще нет договора факторинга с Альфа-Банком, а также те клиенты, которые не пользовались услугой в течение 6 последних месяцев.
Оформление возможно без залогов, источником погашения будут платежи покупателя по контракту. Таким образом можно финансировать до 100% оборота. Пониженная ставка действует до 31 декабря. Для этого необходимо подать заявку до 18 ноября, а заключить договор можно в течение последующего месяца.
Заполнить заявку и узнать подробности можно здесь.
Последние комментарии
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.