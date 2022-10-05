В Самарской области в 3,6 раза вырос спрос на POS-кредиты Сбера

В Сбербанке отмечают значительный рост популярности POS-кредитов в Самарской области. За восемь месяцев 2022 года жители региона взяли их больше в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также произошел рост портфеля POS-кредитов Сбербанка в регионе - он увеличился в 2,2 раза.
Всего в регионах Поволжья с января по август 2022 года количество POS-кредитов превысило 6,8 тысяч, что в 2,8 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. В среднем размер POS-кредита в Поволжье составляет около 40 тыс. рублей, а срок погашения - около 10 месяцев.
"Сейчас с уверенностью можно сказать, что для многих покупателей такой способ получения кредита стал привычным - по сути так же, как оплата картой. При этом POS-кредитование актуально для всех участников процесса - покупатели получают возможность не отказывать себе в покупках и приобретать понравившейся товар здесь и сейчас, а торговые организации могут значительно увеличить свой средний чек и повысить товарооборот", - прокомментировала заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.
"Покупай со Сбером" - сервис кредитования, который объединяет клиентов и магазины в рамках процедуры оформления покупки в кредит. POS-кредит можно оформить непосредственно в торговых точках и онлайн. Удобство сервиса в том, что клиенты могут прямо на кассе торгового центра или магазина оформить заявку, получить рассмотрение запроса и подписать документы онлайн без участия в процессе сотрудников или партнеров банка.
Последние комментарии
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.