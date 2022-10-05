В Самарской области в 3,6 раза вырос спрос на POS-кредиты Сбера

В Сбербанке отмечают значительный рост популярности POS-кредитов в Самарской области. За восемь месяцев 2022 года жители региона взяли их больше в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также произошел рост портфеля POS-кредитов Сбербанка в регионе - он увеличился в 2,2 раза.

Всего в регионах Поволжья с января по август 2022 года количество POS-кредитов превысило 6,8 тысяч, что в 2,8 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. В среднем размер POS-кредита в Поволжье составляет около 40 тыс. рублей, а срок погашения - около 10 месяцев.

"Сейчас с уверенностью можно сказать, что для многих покупателей такой способ получения кредита стал привычным - по сути так же, как оплата картой. При этом POS-кредитование актуально для всех участников процесса - покупатели получают возможность не отказывать себе в покупках и приобретать понравившейся товар здесь и сейчас, а торговые организации могут значительно увеличить свой средний чек и повысить товарооборот", - прокомментировала заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.

"Покупай со Сбером" - сервис кредитования, который объединяет клиентов и магазины в рамках процедуры оформления покупки в кредит. POS-кредит можно оформить непосредственно в торговых точках и онлайн. Удобство сервиса в том, что клиенты могут прямо на кассе торгового центра или магазина оформить заявку, получить рассмотрение запроса и подписать документы онлайн без участия в процессе сотрудников или партнеров банка.