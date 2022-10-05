Трое пловцов из Самарской области взяли серебряные медали в Сочи

В Сочи в рамках летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" прошел первый соревновательный день турнира по плаванию.
В заплывах принимали участие 110 спортсменов из регионов России, а также представители Армении и Беларуси. Было разыграно 14 комплектов медалей. По итогам состязаний пловцы Самарской области принесли в копилку региона три серебряные медали.
Сухарев Сергей (вольный стиль, 50 м. Класс — S8. Результат — 28.92);
Пульвер Кирилл (вольный стиль, 50 м. Класс — S5. Результат — 32.87);
Тимонина Елизавета (вольный стиль, 400 м. Класс — S7-S8. Результат — 6:07.47).
Отметим, соревнования "Мы вместе. Спорт" являются одними из самых значимых и крупных открытых турниров, проводимых для поддержания соревновательной практики спортсменов-паралимпийцев в условиях отстранения российских атлетов от международных стартов.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!