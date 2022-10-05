Трое пловцов из Самарской области взяли серебряные медали в Сочи

В Сочи в рамках летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" прошел первый соревновательный день турнира по плаванию.

В заплывах принимали участие 110 спортсменов из регионов России, а также представители Армении и Беларуси. Было разыграно 14 комплектов медалей. По итогам состязаний пловцы Самарской области принесли в копилку региона три серебряные медали.

Сухарев Сергей (вольный стиль, 50 м. Класс — S8. Результат — 28.92);

Пульвер Кирилл (вольный стиль, 50 м. Класс — S5. Результат — 32.87);

Тимонина Елизавета (вольный стиль, 400 м. Класс — S7-S8. Результат — 6:07.47).

Отметим, соревнования "Мы вместе. Спорт" являются одними из самых значимых и крупных открытых турниров, проводимых для поддержания соревновательной практики спортсменов-паралимпийцев в условиях отстранения российских атлетов от международных стартов.