Новикомбанк поддерживает промышленность льготными кредитами

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, активно кредитует высокотехнологичные предприятия с применением мер господдержки. За прошедшие 9 месяцев 2022 года банк организовал льготное финансирование для промышленности на сумму более 43 млрд руб.

Новикомбанк помогает предприятиям реализовать проекты, направленные на достижение импортонезависимости и технологического суверенитета. Банк предлагает своим клиентам уникальный алгоритм взаимодействия. Суть его в том, что проект сопровождается с начального этапа до закрытия сделки. В 2022 году в рамках этой работы кредитное учреждение заключило договоры о предоставлении финансирования с использованием всех доступных мер господдержки на сумму свыше 43 млрд руб.

В новых экономических условиях Правительство оперативно запустило новые программы льготного финансирования и усовершенствовало прежние. Новикомбанк глубоко интегрирован во все существующие государственные механизмы поддержки промышленности. Он предоставляет займы с пониженной процентной ставкой системообразующим предприятиям, а также выдает кредиты на реализацию проектов по диверсификации производства и на досрочный ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. Кроме этого, Новикомбанк финансирует проекты цифровой трансформации и экспорта высокотехнологичной продукции. Недополученные доходы по льготному кредитованию банку возмещают из федерального бюджета по соответствующим Постановлениям Правительства РФ.

В первую очередь Новикомбанк поддерживает направления по авиа- и судостроению, машиностроению. Цель этих проектов — расширение перечня выпускаемой продукции, модернизация производственных площадок, применение новых технологий. Благодаря финансовой помощи со стороны кредитного учреждения предприятия успешно и в срок выполняют поставленные перед ними задачи.

"Организация финансирования с использованием мер государственной поддержки — по-прежнему одно из приоритетных направлений работы Новикомбанка. В сложной экономической ситуации это реально работающий инструмент снижения стоимости кредитов и поддержки инвестиционной активности предприятий", — отметила старший вице-президент Новикомбанка Светлана Фадеева.