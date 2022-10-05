Тольяттинец обокрал ломбард, в котором работал

В Тольятти полицейские задержали 32-летнего сотрудника ломбарда по подозрению в хищении денег организации. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Во время ревизии в организации обнаружили недостачу 50 тыс. рублей. Полицейские во время проверки выяснили, что присвоить деньги мог один из сотрудников. В итоге тольяттинец признал вину и рассказал, что вносил в отчетные документы ложные сведения о поступающих средствах.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").