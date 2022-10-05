В областном правительстве обсудили планы реновации исторического центра Самары

Во вторник, 4 октября, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по развитию исторической части Самары, в котором приняли участие представители областного минстроя, администрации Самары, в также директор Самарской региональной общественной организации "За информационное общество" Анастасия Кнор.

Как сделать застройку исторического центра, при всех действующих ограничениях, привлекательной для инвесторов? Как достичь того, чтобы представители бизнеса действовали в рамках единой концепции, предусматривающей сохранение уникального архитектурного облика исторической части Самары, и обеспечить повышение туристической привлекательности областного центра? Эти и другие вопросы обсуждались в ходе совещания.

Как отметил, открывая встречу, председатель областного правительства, в Самаре есть примеры реализации успешных проектов восстановления исторических зданий за счет частных инвесторов, без привлечения бюджетного финансирования. Но такие случаи единичны. В то же время реновация исторического центра - давно назревшая задача. Важно подробно рассказать инвесторам об условиях застройки, обязательствах инвестора, а также о преимуществах участия в процессе.

"Для нас крайне важно сохранить уникальную историческую атмосферу, сделать эту часть города центром притяжения для туристов, защитить объекты культурного наследия. Мы не допустим застройки исторической части Самары высотками, вся деятельность здесь будет осуществляться в строгом соответствии с принятыми градостроительными регламентами. В то же время необходимо продумать, как сделать эту часть города привлекательной для инвесторов", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Участники совещания уделили особое внимание перечню исторически ценных градоформирующих объектов регионального значения. Этот список значительно шире, чем реестр объектов культурного наследия. Ценные градоформирующие объекты играют средовую, фоновую роль по отношению к объектам культурного наследия. Такие объекты, по мнению экспертов, важны и необходимы для того, чтобы создавать иерархию ценных объектов застройки, служить обоснованием при определении границы исторического поселения.

"Нам всем небезразлично, как будет выглядеть и развиваться город. При этом объекты, которые, возможно, не имеют большой ценности, будучи включены в перечень, законсервируют развитие старого центра на долгие годы. Считаю, что это нанесет большой ущерб развитию города", - отметил глава регионального кабмина.

В настоящее время департаментом градостроительных регламентов городского округа представлены предложения по 645 таким объектам. Список сформирован по итогам консультаций с градозащитниками, архитекторами, представителями общественности.

Участники совещания обсудили правовой статус таких объектов, методы их защиты, подходы к восстановлению зданий. Председатель правительства поручил проанализировать правовые основы сохранения таких объектов, а в случае необходимости подготовить дополнительно нормативные акты.

Директор Самарской региональной общественной организации "За информационное общество" Анастасия Кнор представила участникам совещания проект "Ярмарка кварталов", который призван ускорить процесс реновации исторического центра. Инициатива общественников направлена на создание условий для диалога между участниками городского сообщества (девелоперами, архитекторами, градозащитниками и просто активными горожанами), который позволит прийти к балансу интересов и единой концепции реновации исторического центра Самары.

На совещании затронули тему расселения жилых домов, находящихся в зоне влияния метрополитена в связи со строительством новой станции "Театральная". В ближайшее время с представителями общественности планируют обсудить развитие этой территории после завершения процесса расселения.

Дело в том, что, в соответствии с действующим законодательством, использование этих помещений как жилых зданий исключено. В то же время в них могут быть размещены туристические объекты, учреждения досуга и общественного питания. По итогам консультаций с градозащитниками и просто неравнодушными жителями Самары на этой территории планируется отработать и применить механизмы реновации исторических кварталов.