Андрей Кислов: Наши новые граждане получили гарантии безопасности наравне с другими россиянами

Во вторник, 4 октября, на заседании Совета Федерации сенаторы одобрили ратификацию договоров между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой, Запорожской областью и Херсонской областью об их принятии в РФ и образовании в нашей стране новых субъектов.
На рассмотрении вопросов о ратификации присутствовали представители руководства ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Документы о ратификации представил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Это событие прокомментировал представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области Андрей Кислов: "Теперь в составе России 89 субъектов. Сделан важный и решительный шаг для восстановления исторической справедливости, спустя 30 лет произошло воссоединение земель. Это было единственное верное решение в сложившейся ситуации, чтобы избежать дальнейших жертв среди мирного населения. Россия исполнила свой моральный долг. Мы не могли оставаться в стороне и не реагировать на откровенный геноцид и насилие в отношении сотен тысяч мирных граждан".
Сенатор отметил, что перед этим на референдумах подавляющее большинство жителей этих территорий проголосовали за их вхождение в состав России.
"Очень важно, что референдумы проходили с соблюдением принципов открытости и гласности, в соответствии с нормами международного права. Люди воспользовались своим законным правом на самоопределение. После этих судьбоносных решений наши новые граждане получили гарантии безопасности наравне с другими россиянами. И наша страна делает все необходимое, что их защитить", - считает Андрей Кислов.
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Посмотрим.
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?