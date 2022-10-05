Андрей Кислов: Наши новые граждане получили гарантии безопасности наравне с другими россиянами

Во вторник, 4 октября, на заседании Совета Федерации сенаторы одобрили ратификацию договоров между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой, Запорожской областью и Херсонской областью об их принятии в РФ и образовании в нашей стране новых субъектов.

На рассмотрении вопросов о ратификации присутствовали представители руководства ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Документы о ратификации представил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Это событие прокомментировал представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области Андрей Кислов: "Теперь в составе России 89 субъектов. Сделан важный и решительный шаг для восстановления исторической справедливости, спустя 30 лет произошло воссоединение земель. Это было единственное верное решение в сложившейся ситуации, чтобы избежать дальнейших жертв среди мирного населения. Россия исполнила свой моральный долг. Мы не могли оставаться в стороне и не реагировать на откровенный геноцид и насилие в отношении сотен тысяч мирных граждан".

Сенатор отметил, что перед этим на референдумах подавляющее большинство жителей этих территорий проголосовали за их вхождение в состав России.

"Очень важно, что референдумы проходили с соблюдением принципов открытости и гласности, в соответствии с нормами международного права. Люди воспользовались своим законным правом на самоопределение. После этих судьбоносных решений наши новые граждане получили гарантии безопасности наравне с другими россиянами. И наша страна делает все необходимое, что их защитить", - считает Андрей Кислов.











