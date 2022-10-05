16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Андрей Кислов: Наши новые граждане получили гарантии безопасности наравне с другими россиянами Ратифицированы договоры и приняты законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Официально представлен новый начальник ГУ МВД по Самарской области Глава самарского УМВД Вадим Ятайкин назначен начальником полиции в Нижегородскую область Андрей Турчак высоко оценил вклад Самарской области в восстановление Снежного

Федеральная власть Власть и политика

Андрей Кислов: Наши новые граждане получили гарантии безопасности наравне с другими россиянами

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 4 октября, на заседании Совета Федерации сенаторы одобрили ратификацию договоров между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой, Запорожской областью и Херсонской областью об их принятии в РФ и образовании в нашей стране новых субъектов.

Фото: http://council.gov.ru

На рассмотрении вопросов о ратификации присутствовали представители руководства ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Документы о ратификации представил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Это событие прокомментировал представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области Андрей Кислов: "Теперь в составе России 89 субъектов. Сделан важный и решительный шаг для восстановления исторической справедливости, спустя 30 лет произошло воссоединение земель. Это было единственное верное решение в сложившейся ситуации, чтобы избежать дальнейших жертв среди мирного населения. Россия исполнила свой моральный долг. Мы не могли оставаться в стороне и не реагировать на откровенный геноцид и насилие в отношении сотен тысяч мирных граждан".

Сенатор отметил, что перед этим на референдумах подавляющее большинство жителей этих территорий проголосовали за их вхождение в состав России.

"Очень важно, что референдумы проходили с соблюдением принципов открытости и гласности, в соответствии с нормами международного права. Люди воспользовались своим законным правом на самоопределение. После этих судьбоносных решений наши новые граждане получили гарантии безопасности наравне с другими россиянами. И наша страна делает все необходимое, что их защитить", - считает Андрей Кислов.
 




Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:44 Официально представлен новый начальник ГУ МВД по Самарской области

Посмотрим.

Антон Задворнов 29 ноября 2021 22:59 Экс-председатель суда Новокуйбышевска, упоминавшийся в уголовном деле, хочет войти в Верховный суд Чечни

Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6