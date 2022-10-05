Дмитрий Азаров поблагодарил педагогов региона за патриотическую работу

В среду, 5 октября, в День учителя в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича губернатор Дмитрий Азаров встретился с педагогами и ветеранами отрасли образования региона.

Руководитель области поблагодарил их за труд во благо родной земли, вручил заслуженным наставникам награды, а также обсудил с ними задачи и перспективы развития образования и воспитания подрастающего поколения.

"В День учителя мы, по сложившейся на нашей Самарской земле традиции, собираемся вместе для того, чтобы сказать друг другу слова поддержки, обменяться опытом, поблагодарить всех учителей за высокое служение. Отметить тех, кто своим трудом, талантом добился уважения и наград. В первую очередь хочу сказать спасибо вам за те достижения, которые есть у самарского образования, а значит у нашего региона. Спасибо за тот фундамент развития региона, который вы закладываете", - сказал Дмитрий Азаров, обращаясь к педагогам.

Сегодня самарское образование - одно из лучших в России. Об этом свидетельствуют высокие оценки на федеральном уровне. "Без вашего неустанного труда, работы над собой, саморазвития, применения новых подходов, которые, безусловно, базируются на традициях российского образования, эти достижения не были бы возможны. И, наверное, не имели бы смысла те усилия, которые мы, благодаря в первую очередь национальным проектам, инициированным президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, прилагаем для того, чтобы укрепить материально-техническую базу нашего образования", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Только за последние пять лет в Самарской области построено либо восстановлено почти 50 детских садов, что позволило открыть более 14 тысяч мест. Построено девять школ, еще одна в Тольятти будет готова к концу года, свыше 400 образовательных учреждений отремонтировано. В городах и селах области открыты 214 центров образования "Точка роста" и 55 мини-кванториумов. В ближайшие годы будет построено еще девять новых школ.

"Мы создаем все возможности, чтобы самые юные граждане нашей страны, проживающие на территории нашего региона, могли получить самые современные и качественные знания, чтобы они были успешными людьми и добивались успеха для нашей Самарской земли и нашей великой Родины - России, - отметил глава региона. - Все это было бы не так эффективно, если бы не было Учителя - человека ответственного и профессионального, для которого служить обществу, детям - высокое призвание и состояние души".

Губернатор выразил уверенность в том, что педагоги Самарского региона - не наблюдатели происходящих процессов в мировой истории, а участники, потому что каждый педагог ведет патриотическую работу, воспитывая любовь к малой родине и всей России. Руководитель области напомнил, что во всех школах был введен предмет по истории Самарского края.

"Узнавая о героических, трагических и славных страницах истории нашей страны и Самарской земли, самые юные граждане влюбляются в свою родную землю и великую Россию. Это и есть основа патриотизма, - уверен Дмитрий Азаров. - И сегодня мы видим, что ваша работа, ваша искренность, гражданская позиция, ваше наставничество - все это не зря. Мы видим, какое количество добровольцев встает на защиту нашего Отечества".

Накануне глава региона побывал в центре подготовки военнослужащих. "В разговоре с ними с уважением и гордостью услышал их настрой, горячую любовь к Родине, их готовность к самопожертвованию, защите Отечества - всего того, что нам дорого, что для нас свято. Я уверен, у каждого защитника Отечества - истинного патриота - в жизни есть свой учитель, который передал эту искреннюю, безмерную любовь к Отечеству", - поделился Дмитрий Азаров.

"Учителем нельзя стать - учителем нужно родиться. Я с детства хотела быть учителем и вот уже 38 лет работаю учителем истории в 132-й школе. Люблю свою профессию, свой предмет, свою школу, своих детей и свою Родину. Я - патриот и хочу, чтобы дети знали историю родного края и родной страны", - отметила учитель истории и обществознания школы №132 имени Героя Советского Союза Г.П.Губанова Ирина Шугаева.

Она рассказала, что в образовательном учреждении на постоянной основе ведется работа по обновлению музея. Его экспозиции посвящены истории Самарской области, страны, выдающимся выпускникам, тем, кто в годы Великой Отечественной войны защищал Отечество от фашизма, и другим героям, кто своим трудом приносил и приносит сегодня пользу своему народу.

"Музей в каждой школе - то, без чего невозможно говорить об образовании и воспитании. Об этом надо думать так же, как и о другой образовательной инфраструктуре. Как же важно, что патриотическое воспитание в Самарской области велось все эти годы! И с каждым годом мы эту планку все выше поднимаем. Не случайно у нас лидирующие показатели по движению школьников и "Юнармии". Это тоже стало возможным благодаря вам", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Почетный знак губернатора Самарской области "За служение людям" вручен директору школы №43 г.о. Самара Виктории Пистолетовой. Вместе со своими коллегами они помогают детям, прибывшим в регион из Донбасса, получать знания.

"Служение людям - моя миссия. Это нужно мне и тем, кому нужна помощь. Мы помогаем тем, кто оказался в очень трудной жизненной ситуации, - это дети Донбасса. Стараемся создать комфортные условия, чтобы ребята учились, как и все самарские школьники, с огромным увлечением, - подчеркнула руководитель учреждения. - Я рада продолжать дело, начатое своими родными и близкими, работать на благо самарского образования".

Также Дмитрий Азаров наградил победителей первого конкурса педагогических династий Самарской области. С таким предложением к руководителю региона в прошлом году обратилось педагогическое сообщество. Губернатор инициативу поддержал.

Первыми победителями этого конкурса стали представители династии Рыгаловых из села Большая Глушица. "Дмитрий Игоревич, спасибо за то, что поддержали нашу инициативу о проведении конкурса педагогических династий", - поблагодарила главу региона Татьяна Федорова (Рыгалова), учитель начальных классов из села Большая Глушица. В ее династии десять педагогов, а общий трудовой стаж составляет 287 лет.