Проект реконструкции сетей дождевой канализации в историческом поселении Самары разработают за 180,5 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии Самары определился с подрядчиком, который разработает проектно-сметную документацию реконструкции сетей дождевой канализации в границах исторического поселения Самары с очистными сооружениями поверхностных сточных вод. Победитель торгов предложил выполнить работы по начальной цене контракта — за 180,5 млн рублей.

"По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке (п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ). Заявка соответствует требованиям", — отмечается на сайте госзакупок. Данные о победителе не раскрываются.

Проектирование будет выполнено в три этапа. Первый — разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории для реконструкции сетей и строительства очистных сооружений поверхностных сточных вод. Второй — разработка проектной и рабочей документации первой очереди строительства в границах водосборных бассейнов существующих выпусков: "Горячий ключ", "Судоремонтный завод", "Комсомольский", "Пионерский", "Ленинградский". Третий этап — разработка сметы второй очереди строительства водосборных бассейнов существующих выпусков: "Некрасовский", "Вилоновский", "Ульяновский".

Заказчик должен освоить средства до конца 2024 года. Предполагаемая предельная стоимость строительства объекта — 6,5 млрд рублей.