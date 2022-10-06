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Проект реконструкции сетей дождевой канализации в историческом поселении Самары разработают за 180,5 млн рублей Инфекционный корпус на ул. Шверника достроят до конца 2022 года В Красном Пахаре появится спорткомплекс на участке в 24 тыс. кв. метров В Самаре рядом с ПГУТИ хотят построить бассейн По дефектам на "Самара Арене" подан третий иск к ПСО "Казань"

Строительство Строительство и недвижимость

Проект реконструкции сетей дождевой канализации в историческом поселении Самары разработают за 180,5 млн рублей

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии Самары определился с подрядчиком, который разработает проектно-сметную документацию реконструкции сетей дождевой канализации в границах исторического поселения Самары с очистными сооружениями поверхностных сточных вод. Победитель торгов предложил выполнить работы по начальной цене контракта — за 180,5 млн рублей.

Фото: zakupki.gov.ru

"По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке (п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ). Заявка соответствует требованиям", — отмечается на сайте госзакупок. Данные о победителе не раскрываются.

Проектирование будет выполнено в три этапа. Первый — разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории для реконструкции сетей и строительства очистных сооружений поверхностных сточных вод. Второй — разработка проектной и рабочей документации первой очереди строительства в границах водосборных бассейнов существующих выпусков: "Горячий ключ", "Судоремонтный завод", "Комсомольский", "Пионерский", "Ленинградский". Третий этап — разработка сметы второй очереди строительства водосборных бассейнов существующих выпусков: "Некрасовский", "Вилоновский", "Ульяновский".

Заказчик должен освоить средства до конца 2024 года. Предполагаемая предельная стоимость строительства объекта — 6,5 млрд рублей.

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Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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