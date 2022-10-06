Дмитрий Богданов: "Более 500 проектов самозанятых уже размещены на региональной онлайн-витрине"

Для продвижения проектов самозанятых граждан и знакомства жителей региона с продукцией региональных мастеров в Самарской области работает специальная электронная площадка — онлайн-витрина "Самарский производитель". Она создана в виде нового раздела единого портала господдержки бизнеса Самарской области mybiz63.ru.
Проект реализуется региональным минэкономразвития по поручению губернатора Дмитрия Азарова. "Кто-то сделал шаг из тени, что для меня принципиально важно, потому что когда человек работает в рамках закона, то мы готовы создавать условия для развития, оказывать меры поддержки", — отмечал ранее глава региона.
Онлайн-витрина доступна самозанятым, официально зарегистрированным в Самарской области. Подать заявку на размещение можно на сайте vitrina.mybiz63.ru.
"Онлайн-витриной, как дополнительным каналом сбыта своей продукции, воспользовались уже более 500 самозанятых региона. На ресурсе представлены проекты в сфере бытовых услуг, дополнительного образования, создания сувенирной продукции и различных изделий ручной работы. Мы постоянно расширяем поддержку самозанятых, создаем все условия для их динамичного роста и развития до опытных предпринимателей, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
На витрине можно найти интересующий товар или услугу, воспользовавшись поиском по категориям: одежда и украшения, репетиторы и обучение, ремонт и строительство, красота и здоровье, товары для дома и др. Есть и тематические разделы, которые действуют в преддверии праздников.
Свой проект на онлайн-ресурсе представил Петр Жуканин, основатель мастерской "Ваша Буква" по созданию различных изделий из дерева, фанеры, акрила и пенопласта.
"В 2013 году мы начинали с создания пенопластовой основы под свадебные букеты. Сегодня занимаемся производством вывесок, логотипов, праздничной атрибутики. Так, в преддверии Нового года большой популярностью пользуются снежинки, снеговики. И в настоящее время мы уже принимаем и выполняем предновогодние заказы. Онлайн-витрина помогает повышать нашу узнаваемость и является дополнительным источником привлечения клиентов", — рассказал Петр Жуканин.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
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