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С начала года Россельхозбанк выдал АПК более 1,2 трлн рублей

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк финансирует агросектор своевременно и в полном объеме: с начала 2022 года объем выдач превысил 1,2 трлн руб. Почти половина из этих средств — по льготной ставке. Об этом рассказал глава РСХБ Борис Листов в ходе 24-й Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень".

Фото: предоставлено Россельхозбанком

По его словам, банк нарастил льготное кредитование: выдано 513 млрд руб., что на 23% больше, чем в прошлом году.

"Льготное кредитование стало доступнее как для крупных агрохолдингов, так и для фермеров. В приоритете — сезонно-полевые работы, от которых зависит продовольственная безопасность России. Благодаря кредитам аграрии обеспечены всем необходимым — сельхозтехникой, ГСМ, семенами, удобрениями. По итогам уборки ожидается рекордный урожай — порядка 150 млн тонн. Но мы уже активно финансируем осенние полевые работы — урожай будущего года", — заявил глава Россельхозбанка.

Борис Листов отметил особую значимость для аграриев решения Правительства РФ увеличить сроки субсидируемого кредитования тепличной отрасли — с 12 до 15 лет.

"Это поддержит развитие важного для страны сегмента продовольствия. Более 50% проектов по строительству теплиц профинансировано нашим банком, поэтому знаем какой это капиталоемкий и долго окупаемый бизнес", — сказал глава РСХБ.

При этом агробизнесу нужны не только деньги, но и цифровые инструменты для повышения рентабельности, считает Борис Листов. В октябре 2020 года на 22-й выставке "Золотая осень" РСХБ презентовал первую в мире цифровую экосистему для АПК "Своё".

Сегодня в нее входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для сельхозпроизводителей, ведущий интернет-магазин фермерской еды, платформы для подбора кадров, покупки агротуров и обустройства жизни в сельской местности. Количество активных пользователей экосистемы превысило 3 млн человек.

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