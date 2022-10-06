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Жители Поволжья используют POS-кредиты Сбера на образование

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбербанк в Поволжье проанализировал покупки, совершенные с мая по август 2022 года с помощью сервиса "Покупай со Сбером", позволяющего оформить покупку в рассрочку онлайн. Самый значимый объем выдачи таких кредитов зафиксирован в онлайн-школе "Хекслет", которая обучает IT-специалистов. Всего за данный период жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей для обучения в данной школе оформили кредиты на сумму около 20,6 млн рублей.

Фото: freepik.com

Также жители регионов Поволжья активно использовали сервис "Покупай со Сбером" для приобретения украшений ювелирной сети магазинов "Наше Золото", где кредитный оборот составил 11,3 млн рублей. А одни из самых больших чеков отмечены в мебельном магазине "Кухни Мария" — 858 тыс. рублей и 663 тыс. рублей.

В среднем клиенты Сбербанка оформляют POS-кредиты на сумму 40 тыс. рублей на срок 10 месяцев. А средний возраст заемщиков составляет 40 лет.

"Наши клиенты ценят оперативность и возможность решать свои задачи здесь и сейчас. POS-кредиты — это удобный и актуальный финансовый механизм, который позволяет оперативно оформить кредит непосредственно в точке продаж, без посещения банка. Наш сервис "Покупай со Сбером" пользуется высоким спросом, и мы постоянно его совершенствуем в соответствии с запросом наших клиентов", — отметил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

"Покупай со Сбером" — сервис кредитования, который объединяет клиентов и магазины в рамках процедуры оформления покупки в кредит.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

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это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто

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Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

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