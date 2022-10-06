16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Делегация Самарской области приняла участие в XIX Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ Назначен новый замначальника ГУ МВД по Самарской области Андрей Кислов: Наши новые граждане получили гарантии безопасности наравне с другими россиянами Ратифицированы договоры и приняты законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Официально представлен новый начальник ГУ МВД по Самарской области

Федеральная власть Власть и политика

Делегация Самарской области приняла участие в XIX Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 4 октября, в Пензе начал работу XIX Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, посвященный защите прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В мероприятии приняли участие Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, представители Государственной Думы и Федерального Собрания РФ, профильных федеральных и региональных министерств и ведомств, общественных организаций, заместители глав регионов по социальным вопросам, уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, а также эксперты и специалисты в области защиты прав детей-инвалидов.

Олег Машковцев, обращаясь к участникам Съезда, отметил, что защита прав детей, содействие их всестороннему развитию и успешной интеграции в общество, поддержка института семьи — приоритетная задача государственных органов власти всех уровней: "В Приволжском федеральном округе имеются практики работы с детьми инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, и успешно реализуемый некоммерческими организациями в Пензенской области в течение 7 лет опыт работы в этой сфере будет интересен и полезен участникам съезда. Масштабирование именно таких проектов позволит создать в стране систему своевременной помощи особенным детям, а тысячам семей, их воспитывающим, увереннее смотреть в будущее".

В программе съезда — пленарное заседание, тематические дискуссии, диалоги с экспертами. Уполномоченные по правам ребенка обсудили темы протокола сообщения диагноза, ранней помощи, паллиативной помощи, организации сопровождаемого проживания, работу центров дневного пребывания инвалидов, будущее домов-интернатов для детей-инвалидов, вопросы ментального здоровья в целом.
На базе учреждений и организаций Пензенской области, занимающихся реабилитацией и работой с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, представили региональный инновационный опыт в сфере социального обеспечения, медицины, образования. Особое внимание было уделено теме сопровождаемого проживания и трудоустройства, вопросам их подготовки к самостоятельной жизни и адаптации в социуме, обучении навыкам самообслуживания.

Участники посетили первый в стране кластер по развитию и социализации детей и молодых людей с инвалидностью — арт-поместье "Новые берега" в Богословке, активный пансион для молодых людей с инвалидностью "Дом Вероники", Областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов в Кичкилейке, учебно-тренировочную квартиру "Добрый дом".

"По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова мы открываем подобный проект в Тольятти в конце октября. Обмен опытом и лучшими региональными практиками работы по защите прав детей важен и своевременен", — поделилась министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьёва.

В рамках дискуссионной площадки по общественному проекту "Ментальное здоровье" спикер Олег Машковцев подчеркнул актуальность интеграции детей с расстройством аутистического спектра, другими ментальными заболеваниями в общество, формирование условий для их развития. Врио Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области Марина Тарасова считает, что цель проекта заключается в создании системы межведомственного сопровождения детей и взрослых, имеющих различные ментальные нарушения, в том числе расстройства аутистического спектра, на протяжении всей жизни. Такой проект должен быть реализован и в Самарской области, план уже разработан и подготовлен соответствующий пакет документов для представления губернатору Самарской области Д. И. Азарову.

Также Врио Уполномоченного по правам ребёнка был изучен опыт создания пространств для подростков в Пензенской области с посещением первого открытого в России подросткового центра "Двор", где прошла встреча с представителем Федерального подросткового центра Натальей Городиской. "Есть планы открыть такой и у нас, с большим желанием и необходимой федеральной поддержкой, которая предусмотрена условиями сотрудничества", — поделилась Марина Тарасова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:44 Официально представлен новый начальник ГУ МВД по Самарской области

Посмотрим.

Антон Задворнов 29 ноября 2021 22:59 Экс-председатель суда Новокуйбышевска, упоминавшийся в уголовном деле, хочет войти в Верховный суд Чечни

Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6