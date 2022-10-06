Самарские спортсмены в Сочи взяли еще три медали

В Сочи продолжаются летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". По итогам второго соревновательного дня спортсмены Самарской области завоевали три медали.

Дмитрий Чубаров выиграл золотую медаль в мужском турнире по настольному теннису в классе — 1. В финале он обыграл соперника из Башкортостана Дмитрия Лаврова со счетом — 3:0.

Пловец Иван Цыпленков финишировал вторым на дистанции 50 метров на спине в классе — S1 с результатом — 1 минута 39.96 секунды.

Щевелев Егор завоевал бронзовую медаль в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем в классе — S7. Его результат — 6:05.74.

Напомним, игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" являются самыми масштабными и значимыми соревнованиями этого года, проводимых в рамках спортивного календаря России.