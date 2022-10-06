Самарский баскетбол получает поддержку болельщиков и региона

В Самарской области возрождается большой баскетбол. В этом сезоне БК "Самара" начал играть в Единой Лиге ВТБ.

Первую игру самарский клуб провел на домашней площадке 3 октября, и поддержать наших баскетболистов пришли почти 4700 болельщиков. Вместе с жителями региона за команду болел и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Сегодня для всех любителей спорта особый день. И если бы Дворец спорта не появился на год раньше, сегодня в наш город не пришел бы большой баскетбол. Я уверен, что это станет колоссальным стимулом для мальчишек и девчонок, для самых юных любителей баскетбола", — отметил глава региона в день матча.

Напомним, строительство самарского Дворца спорта, где проводятся теперь соревнования самых разных уровней, завершилось на год раньше запланированных сроков благодаря договоренности губернатора о дополнительном финансировании строительства из федерального бюджета, в том числе, за счет проекта "Спорт — норма жизни".

"Теперь здесь будут проходить хоккейные, баскетбольные, волейбольные баталии, здесь будет жить фигурное катание и многие другие виды спорта", — отметил Дмитрий Азаров на открытии спортсооружения в сентябре прошлого года.

Востребованность спорткомплекса оценил и тренер Академии баскетбола "Самара-Юниор" Дмитрий Дударевич.

"Многие родители хотят привести своих детей в секцию для занятия спортом именно во Дворец спорта, так как здесь замечательные условия, и местоположение для многих очень удобное. СКК "Дворец спорта" находится в культурной зоне города, рядом площадь Славы, цирк, шикарная набережная, где после тренировок можно прогуляться. Безусловно, с открытием нового современного Дворца спорта выросло число желающих заниматься баскетболом и, соответственно, повышается его популярность", — считает тренер.

Сравнивая свое спортивное детство и условия, в которых могут сейчас тренироваться юниоры, он отметил, что это "небо и земля".

"Дети сейчас тренируются в шикарных условиях, и благодаря поддержке нашего губернатора, поддержке баскетбольного клуба "Самара", делается все, для того чтобы дети становились настоящими мастерами, и решали самые амбициозные задачи. В клубе сформирована настоящая баскетбольная пирамида, где дети с 7 лет начинают заниматься баскетболом, и у наших спортсменов есть больше шансов добраться до уровня топовой команды, а это сейчас — Единая Лига ВТБ. Перешагивая с одной ступени на другую нашего клуба, игрок получает ценный игровой опыт для себя. Думаю, что при такой поддержке и при таких тренировочных условиях, через несколько лет мы увидим настоящих профессионалов, которые будут защищать честь региона и всей страны на самых высоких и престижных соревнованиях", — рассказал Дмитрий Дударевич.

Дебют баскетбольной "Самары" в Единой Лиге ВТБ прокомментировал и президент БК "Самара" Камо Погосян.

"Клубом и руководством региона была проделана огромная работа, чтобы мечта тысяч самарских любителей баскетбола — "вживую" увидеть сильнейшие клубы страны и звезд мирового уровня — стала реальностью. Чего стоит только досрочное введение в строй современного Дворца спорта, который уже стал настоящим домом для баскетболистов. Важнейшим фактором стала поддержка и личное участие в судьбе клуба и в судьбе нашей заявки на вступление в Единую Лигу губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Мы постарались сделать из исторического первого матча против ЦСКА праздник для наших болельщиков, которые надолго запомнили бы это событие. Жаль, что не удалось порадовать их победой, но команда билась до последних мгновений — и это внушает оптимизм: победы к "Самаре" еще обязательно придут!", — заявил Камо Погосян.

Самарскую команду ожидают две игры — с краснодарским и красноярским клубами. В субботу, 8 октября, в 18:00 по московскому времени БК "Самара" встретится с клубом "Локомотив-Кубань" на паркете "Баскет-холла" в Краснодаре. На домашней площадке в СКК "Дворец спорта имени В. С. Высоцкого" БК "Самара" сыграет 12 октября. Соперником станет команда "Енисей" (Красноярск).