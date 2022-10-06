16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Виктор Кузнецов принял участие в "нулевом чтении" проекта федерального бюджета на 2023 год Делегация Самарской области приняла участие в XIX Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ Назначен новый замначальника ГУ МВД по Самарской области Андрей Кислов: Наши новые граждане получили гарантии безопасности наравне с другими россиянами Ратифицированы договоры и приняты законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Федеральная власть Власть и политика

Виктор Кузнецов принял участие в "нулевом чтении" проекта федерального бюджета на 2023 год

МОСКВА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов принял участие в "нулевом чтении" проекта федерального бюджета на 2023 г. и плановый период 2024–2025 гг., которое состоялось в Совете Федерации ФС РФ.

Традиционно на предварительном рассмотрении главного финансового документа страны прорабатываются основные принципы бюджетной политики, в том числе доходные и расходные статьи.

Как рассказал Виктор Кузнецов, проект разрабатывался на основании прогноза, подготовленного министерством экономического развития Российской Федерации. По прогнозу ожидаемая инфляция в 2023 году будет в пределах 5,5%, в 2024 году должна выйти на целевое значение — около 4%.

Общий объем средств федерального бюджета на 2023 год составит около 29 трлн рублей. При этом бюджеты всех субъектов федераций получат в совокупности 19 трлн рублей, это сумма на уровне текущего года.

"Размер трансферта, который получит Самарская область в 2023 году, зависит от многих факторов: эффективности и качества реализации нацпроектов, активности правительства, работы главы региона и его лоббистских возможностей. Как мы знаем, именно огромные личные усилия Дмитрия Игоревича Азарова позволили Самарской области в 2022 году увеличить сумму федеральных поступлений в полтора раза: с 57 до 92 млрд рублей. Зная активную позицию нашего губернатора, можно с уверенностью сказать, что такая бюджетная тенденция сохранится и в следующем году", — прокомментировал Виктор Кузнецов.

Также, по его словам, одним из значимых для нашего региона нововведений станет изменение порядка выплаты налоговых платежей консолидированными группами налогоплательщиков (такими как, например, Роснефть). Самарская область — крупный промышленный регион, соответственно доля отчислений, которые будут направлены в областной бюджет, должна увеличиться.

Теперь к работе над федеральным бюджетом приступят депутаты Государственной Думы страны.
В тоже время уже ведется работа над проектами региональных бюджетов на 2023–2025 годы. Проект главного финансового документа Самарской области поступит на рассмотрение в Самарскую губернскую думу в конце октября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:44 Официально представлен новый начальник ГУ МВД по Самарской области

Посмотрим.

Антон Задворнов 29 ноября 2021 22:59 Экс-председатель суда Новокуйбышевска, упоминавшийся в уголовном деле, хочет войти в Верховный суд Чечни

Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6