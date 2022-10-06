Виктор Кузнецов принял участие в "нулевом чтении" проекта федерального бюджета на 2023 год

Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов принял участие в "нулевом чтении" проекта федерального бюджета на 2023 г. и плановый период 2024–2025 гг., которое состоялось в Совете Федерации ФС РФ.

Традиционно на предварительном рассмотрении главного финансового документа страны прорабатываются основные принципы бюджетной политики, в том числе доходные и расходные статьи.

Как рассказал Виктор Кузнецов, проект разрабатывался на основании прогноза, подготовленного министерством экономического развития Российской Федерации. По прогнозу ожидаемая инфляция в 2023 году будет в пределах 5,5%, в 2024 году должна выйти на целевое значение — около 4%.

Общий объем средств федерального бюджета на 2023 год составит около 29 трлн рублей. При этом бюджеты всех субъектов федераций получат в совокупности 19 трлн рублей, это сумма на уровне текущего года.

"Размер трансферта, который получит Самарская область в 2023 году, зависит от многих факторов: эффективности и качества реализации нацпроектов, активности правительства, работы главы региона и его лоббистских возможностей. Как мы знаем, именно огромные личные усилия Дмитрия Игоревича Азарова позволили Самарской области в 2022 году увеличить сумму федеральных поступлений в полтора раза: с 57 до 92 млрд рублей. Зная активную позицию нашего губернатора, можно с уверенностью сказать, что такая бюджетная тенденция сохранится и в следующем году", — прокомментировал Виктор Кузнецов.

Также, по его словам, одним из значимых для нашего региона нововведений станет изменение порядка выплаты налоговых платежей консолидированными группами налогоплательщиков (такими как, например, Роснефть). Самарская область — крупный промышленный регион, соответственно доля отчислений, которые будут направлены в областной бюджет, должна увеличиться.

Теперь к работе над федеральным бюджетом приступят депутаты Государственной Думы страны.

В тоже время уже ведется работа над проектами региональных бюджетов на 2023–2025 годы. Проект главного финансового документа Самарской области поступит на рассмотрение в Самарскую губернскую думу в конце октября.