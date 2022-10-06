Виктор Кузнецов принял участие в "нулевом чтении" проекта федерального бюджета на 2023 год

Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов принял участие в "нулевом чтении" проекта федерального бюджета на 2023 г. и плановый период 2024–2025 гг., которое состоялось в Совете Федерации ФС РФ.
Традиционно на предварительном рассмотрении главного финансового документа страны прорабатываются основные принципы бюджетной политики, в том числе доходные и расходные статьи.
Как рассказал Виктор Кузнецов, проект разрабатывался на основании прогноза, подготовленного министерством экономического развития Российской Федерации. По прогнозу ожидаемая инфляция в 2023 году будет в пределах 5,5%, в 2024 году должна выйти на целевое значение — около 4%.
Общий объем средств федерального бюджета на 2023 год составит около 29 трлн рублей. При этом бюджеты всех субъектов федераций получат в совокупности 19 трлн рублей, это сумма на уровне текущего года.
"Размер трансферта, который получит Самарская область в 2023 году, зависит от многих факторов: эффективности и качества реализации нацпроектов, активности правительства, работы главы региона и его лоббистских возможностей. Как мы знаем, именно огромные личные усилия Дмитрия Игоревича Азарова позволили Самарской области в 2022 году увеличить сумму федеральных поступлений в полтора раза: с 57 до 92 млрд рублей. Зная активную позицию нашего губернатора, можно с уверенностью сказать, что такая бюджетная тенденция сохранится и в следующем году", — прокомментировал Виктор Кузнецов.
Также, по его словам, одним из значимых для нашего региона нововведений станет изменение порядка выплаты налоговых платежей консолидированными группами налогоплательщиков (такими как, например, Роснефть). Самарская область — крупный промышленный регион, соответственно доля отчислений, которые будут направлены в областной бюджет, должна увеличиться.
Теперь к работе над федеральным бюджетом приступят депутаты Государственной Думы страны.
В тоже время уже ведется работа над проектами региональных бюджетов на 2023–2025 годы. Проект главного финансового документа Самарской области поступит на рассмотрение в Самарскую губернскую думу в конце октября.
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Посмотрим.
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?