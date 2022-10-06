Дмитрий Азаров посетит военные части Самарской области, где находятся мобилизованные и проверит их быт

На этой неделе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетит все военные части в Самарской области, где находятся мобилизованные и проверит, как устроен их быт.

Ближайшая поездка состоится в пятницу, 7 октября. Глава региона отправится в часть, расположенную в Волжском районе, оценит, как проводится подготовка мобилизованных, а также пообщается с ними и проверит бытовые условия.

Напомним, 4 октября в Тольятти губернатор побывал в войсковой части, где встретился с земляками, призванными на службу в рамках частичной мобилизации. 5 октября Дмитрий Азаров встретился с мобилизованными земляками в части, расположенной в Самаре.

Таким образом, губернатор Самарской области в течение недели побывает во всех частях, где проходят боевое слаживание мобилизованные жители региона.

Во время таких визитов Дмитрий Азаров проверил условия питания и проживания, обращая особое внимание представителей Минобороны РФ на обеспечение комфортной температуры в казармах. Так, было оперативно отработано обращение по отоплению, и в настоящий момент тепло поступает во все помещения военной части в Самаре.

Бойцы рассказали главе региона, что быт налажен нормально, да и настрой сохраняется боевой, на победу.

"В бытовом плане все отлично: нас встретили, одели, разместили, кормят, на все виды довольствия поставлены. Все мы проходили службу, давали присягу. Все мы понимаем ответственность за то, что происходит", — рассказал один из мобилизованных, Александр.

Его слова подтвердили еще два бойца, которые общались с губернатором — Максим и Петр: "Все отлично: питание отличное, проживание отличное. Даже завтрак бывает двух видов, то есть разные виды каш. Порции огромные".

"В четверг позвонил в военкомат сам, там меня спросили: "У вас есть мобилизационное предписание?" Я сказал: "Да, есть". "Прибудьте, пожалуйста, тогда в военкомат". И с утра, когда уходил из дома, взял с собой военный билет. На работу дошел, сообщил директору, что поеду в военкомат. С весны был готов отправиться туда. Там дети гибнут, а у меня самого дети, и я не хочу, чтобы такое творилось у нас", — объяснил Евгений, он тоже один из мобилизованных.

Боец по имени Максим рассказал, что в войсках прослужил почти 12 лет и на повестку отреагировал спокойно.

"Семья, конечно, переживала, волновалась, но сейчас уже все нормально, успокоились. Я их убедил, что все хорошо, Россию нужно защищать. Я считаю, это важный момент для нашей страны, когда не надо оставаться в стороне, надо помочь бойцам, которые сейчас там отстаивают интересы нашей страны, защищают мирных граждан. Кто-то должен помогать им бороться, потому что это наше общее дело, страна у нас большая. Как наши деды воевали вместе, вот также мы должны вместе выполнять такие задачи. В бытовом плане вопросов нет: кормят хорошо, постельное белье меняют, бытовые условия соответствуют".

Защитником Родины чувствует себя и Николай: "Повестку я уже ждал. Я чувствовал, что меня уже призовут и был готов идти защищать свою страну, так как все мои деды воевали. Ребята у нас здесь все очень хорошие, дружные. Все прошли срочную службу, есть люди с боевым опытом. Все нормально, все хорошо. Вернемся с Победой!"