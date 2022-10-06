Новикомбанк начинает выдачу льготной ипотеки на Дальнем Востоке

Новикомбанк присоединился к числу банков, выдающих льготную ипотеку на Дальнем Востоке. Клиенты Новикомбанка смогут получить кредит на выгодных условиях — по ставке от 1,4% годовых. Госпрограмма пользуется популярностью в регионе — в первой половине этого года было выдано 11,8 тыс. кредитов на общую сумму 54,3 млрд руб.

Кредиты в рамках программы "Дальневосточная ипотека" предоставляются Новикомбанком на срок до 20 лет на сумму до 6 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос равен 20% от стоимости приобретаемого жилья. Действие программы распространяется на все 11 субъектов ДФО. Это Бурятия, Якутия, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский край, а также Амурская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская области и Чукотский автономный округ.

Дальневосточная ипотека, запущенная в 2019 году, дала импульс развитию жилищного строительства на Дальнем Востоке. Эта программа набирает популярность в регионе — в 2021 году в ДФО каждая вторая квартира на первичном рынке была куплена с использованием льготной ипотеки. По информации Минвостокразвития с момента запуска ипотеку получили 48 тыс. семей. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ, анонсировал продление дальневосточной ипотеки до 2030 года в связи с большой востребованностью и эффективностью данной программы.

Предложением Новикомбанка могут воспользоваться молодые семьи — супруги не старше 35 лет с российским гражданством; одинокие родители не старше 35 лет с детьми, не достигшими возраста 19 лет. Также по условиям программы, льготную ставку могут получить врачи и учителя, имеющие стаж работы не менее 5 лет в специализированных организациях на территории ДФО и участники региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, приезжающие на работу на Дальний Восток.

В рамках программы "Дальневосточная ипотека" можно приобрести недвижимость на первичном рынке в городе и на вторичном рынке в моногородах или городах Магаданской области и Чукотского автономного округа, а также в сельской местности. Главное условие — приобретаемое имущество должно находиться на территории ДФО.

"Новикомбанк активно расширяет перечень льготных программ для своих клиентов, и мы уверены, что "Дальневосточная ипотека" будет востребована. Сегодня, когда рыночные ставки по ипотеке начинаются с 8-9% годовых, клиенты Дальневосточного региона имеют реальную возможность приобрести недвижимость по уникальной ставке от 1,4% годовых. А это значит, что больше семей смогут улучшить свои жилищные условия с помощью программы Новикомбанка, — прокомментировал заместитель Председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.