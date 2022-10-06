В Тольятти будут судить мужчину, хранившего больше сотни патронов

Прокурор Центрального района Тольятти утвердил обвинение по уголовному делу местного жителя, работавшего лесничим. Мужчине вменяют незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

При обыске у мужчины изъяли 118 патронов калибра 5,6 мм. Тольяттинец незаконно приобрел и хранил их для себя.