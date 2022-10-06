Двоих петербуржцев будут судить в Тольятти за наркотики

В Ставропольский районный суд Самарской области отправили уголовное дело двоих человек, которых обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в мае 2022 г. двое жителей Санкт-Петербурга забрали оптовую партию метилэфедрона и мефедрона из тайника в Брянской области.

Пакеты с более чем 21 кг веществ они спрятали в машине и должны были перевезти в Новосибирск. Однако курьеров задержали в Ставропольском районе Самарской области.