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Россельхозбанк: за 10 лет россияне стали есть больше овощей, фруктов, мяса и яиц

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За 10 лет рацион россиян стал более сбалансированным и разнообразным, выяснили эксперты Россельхозбанка в исследовании к агропромышленной выставке "Золотая осень". Россияне стали есть больше овощей, фруктов, мяса, яиц.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Так, по сравнению с 2011 годом среднегодовое потребление мяса и мясопродуктов увеличилось на 8% до рекордных 77 кг, фруктов и ягод — на 9% до 65 кг, овощей и бахчевых — на 4% до 106 кг в год. Яиц и яйцепродуктов стали также есть больше на 4% — 283 яйца в год.

В то же время потребление сахара оценивается в 39 кг, а хлеба и макаронных изделий — в 116 кг.

Отдельно эксперты РСХБ рассмотрели потребление и производство одного из самых популярных продуктов на столе россиян — картофеля. В среднем житель страны съедает 84 кг картофеля в год.

"Постепенный рост покупательной способности, развитие сельского хозяйства и торговых сетей позволили россиянам разнообразить питание. Вместе с тем картофель остаётся доступным и востребованным источником углеводов и ингредиентом множества традиционных блюд российской кухни. Сейчас житель нашей страны имеет более здоровый рацион, чем 10 лет назад, мы фиксируем устойчивый тренд на достижение показателей потребления продуктов, рекомендованных Минздравом", — прокомментировал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Популярность картофеля объясняется тем, что это практически постоянный "резидент" обычного огорода российского дачника в силу относительной простоты выращивания и неприхотливости самой культуры. Даже по итогам 2021 года, после двух десятилетий активного развития и агрохолдингов, и фермерских хозяйств, именно на личных подсобных хозяйствах выросло 64% картофеля в стране. Крупные организации вырастили 22%, а фермеры — 14%. Всего же урожай составил 18 296 тыс. тонн.

При этом в урожайности лидируют именно крупные хозяйства, которые собирают в среднем 26,5 тонн с гектара. У фермеров показатель на уровне 20,8 тонн, а у владельцев ЛПХ — 13,5 тонн.

Почти каждая третья картофелина выросла в Центральном федеральном округе, каждая четвёртая — в Приволжском. На Северо-Кавказский, Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа суммарно приходится 15% картофеля.

Гид потребителя

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