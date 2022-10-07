Директор Самарского филиала РСХБ рассказал о современном АПК на "Золотой осени"

В Москве проходит XXIV всероссийская агропромышленная выставка "Золотая осень". Самарская область традиционно принимает участие в этом мероприятии. На региональном экспозиционном стенде можно увидеть достижения АПК и продукцию ведущих областных предприятий. В составе делегации от региона агропромышленную выставку посетил Раиль Багдалов, директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка.
"Перед сельскохозяйственной отраслью сегодня стоит задача обеспечения темпов роста агропрома выше, чем в целом по экономике. Аграрии России эффективно решают вопросы продовольственной безопасности страны. Успешно ведётся политика импортозамещения. В этом есть роль каждого региона — и нашего в том числе. На выставке мы видим лучшие достижения АПК многих регионов, новейшие образцы сельскохозяйственной техники и оборудования, передовые научные разработки. Я горжусь, что наши аграрии добиваются высоких результатов в общем деле — при нашей поддержке. Россельхозбанк, как специально созданный для поддержки агропрома банк, продолжает оказывать отрасли системную поддержку. Только в Самарской области с начала 2022 года Россельхозбанк предоставил предприятиям АПК более 13,77 млрд рублей кредитных средств, что на 60% выше аналогичного периода прошлого года. При этом 11 млрд рублей заемщики получили по льготной ставке", — рассказал Раиль Багдалов.
На полях агропромышленной выставки "Золотая осень 2022" эксперты и представители агробизнеса также обсуждали цифровую трансформацию агропромышленного комплекса, подходы и решения для скорейшей цифровизации российских ферм.
Раиль Багдалов отметил, что Россельхозбанк разработал первую в мире цифровую экосистему для АПК "Своё" и продолжает комплексно работать со всеми потребностями агротеха. "Сейчас в Самарском регионе b2b-сервисом Своё Фермерство пользуются 200 предприятий, к маркетплейсу Своё Родное подключены 180 фермеров, на сервисе поиска работы в АПК "Я в агро" представлено 155 вакансий", — сообщил директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка.
Экосистема "Своё" была презентована Россельхозбанком в октябре 2020 года на 22-й выставке "Золотая осень". Сегодня в нее входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для сельхозпроизводителей Своё Фермерство, ведущий интернет-магазин фермерской еды Своё Родное, платформы для подбора кадров в АПК Я в Агро, покупки агротуров (платформа Своё За городом) и обустройства жизни в сельской местности (Своё Село). Количество активных пользователей экосистемы превысило 3 млн человек.
Последние комментарии
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.