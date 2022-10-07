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Жилищные кредиты для льготников в Самарской области станут доступнее благодаря механизмам ДОМ.РФ

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Программы льготной ипотеки в Самарской области будут расширены благодаря механизмам ДОМ.РФ. Об этом стало известно в пятницу, 7 октября, на совещании по определению льготных категорий и улучшению условий льготного ипотечного кредитования в областном правительстве, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В регионе, помимо федеральных мер поддержки в отношении граждан, пользующихся ипотечными кредитами, действуют региональные программы льготного ипотечного кредитования. Льготы представляются педагогам, врачам и среднему медперсоналу в селах и малых городах, молодым врачам, учителям и IT-специалистам, многодетным семьям.

Для этих категорий доступны такие меры поддержки, как частичная или полная компенсация первоначального ипотечного взноса, а также компенсация процентной ставки ипотечного жилищного кредита.

Благодаря Единой региональной ипотеке от ДОМ.РФ жилищные кредиты для льготных категорий граждан в Самарской области станут еще доступнее. 

Из средств бюджета Самарской области правительство региона будет выплачивать банку единовременную субсидию, которая позволит снизить процентную ставку для заемщиков по привлекаемым ипотечным кредитам от 2,5 до 4%.

Кроме того, будет существенно расширен и сам перечень льготных категорий граждан. Председатель регионального правительства поручил министрам изучить новые механизмы льготного ипотечного кредитования и представить предложения по включению в список льготников новых категорий.

Уже решено распространить меры поддержки на медицинских работников Тольятти и Сызрани, работников бюджетной сферы в области культуры и спорта, которые трудятся в селах и малых городах — до настоящего времени такими льготами они воспользоваться не могли.

Список льготников могут также пополнить семьи с двумя детьми, при этом ограничение в виде возрастной планки родителей не будет препятствием для предоставления льготного ипотечного кредита. Дополнительные предложения будут представлены в ближайшее время. Виктор Кудряшов поручил разработать соответствующие нормативные акты.

"Уверен, что желающих воспользоваться программами льготной ипотеки станет намного больше. Объединение региональных компенсаций с федеральными, по нашим подсчетам, позволит гражданам сократить размер переплаты за ипотечный кредит в четыре раза. Это очень хорошие, выгодные условия", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

"Объединяя льготы по федеральным и региональным ипотечным программам, мы можем предоставить жителям Самарской области максимально выгодные условия по ипотечному кредиту, существенно снизив нагрузку на семейный бюджет. А за счет расширения категорий граждан-получателей поддержки в Самарской области увеличится количество семей, улучшивших свои жилищные условия", — отметил заместитель директора подразделения ДОМ.РФ "Государственные программы в жилищной сфере" Сергей Овсянкин.

Единая ипотечная программа — механизм, объединяющий федеральные и региональные меры поддержки. Программа запущена в 2021 году. ДОМ.РФ предоставляет комплексное решение для регионов и кредитных организаций по сопровождению программы — от поступления заявки на рассмотрение до выдачи займа.

Гид потребителя

Последние комментарии

Lina Kotya 13 марта 2022 13:57 С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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