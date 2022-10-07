ЭкоСтройРесурс внедряет раздельный сбор отходов на баскетбольных матчах

Спустя десятилетие Самара вернулась в высший дивизион российского баскетбола. Новый сезон обещает быть историческим: жители области смогут увидеть игры лучших баскетбольных команд страны. А также присоединиться к раздельному сбору отходов и поиграть в "ЭкоБаскетбол".

Региональный оператор и баскетбольный клуб "Самара" подписали соглашение об экологическом сотрудничестве. На каждой игре (расписание тут), которая будет проходить во Дворце спорта им. Владимира Высоцкого, ЭкоСтройРесурс установит:

накопители для ПЭТ-тары и макулатуры;

накопители для пластиковых крышечек;

площадку с игрой "ЭкоБаскетбол".

"Мы начали сотрудничество с региональным оператором по обращению с ТКО, потому что он известен своей социальной ответственностью и активно занимается эколого-просветительской деятельностью. Уверен, это только начало нашего тесного сотрудничества, и вместе с нашими болельщиками мы сделаем родной город чище, — говорит президент БК "Самара" Камо Погосян. — Такую работу мы проводим не потому, что это "обязательно" или спущено по разнарядке. Мы живём в одном из красивейших уголков России и наша общая задача — сохранить уникальную природу Самарского края для будущих поколений".

Матч уже начался, но мой ребенок не уходит

Первый матч состоялся 3 октября, играли с московским ЦСКА — одной из сильнейших команд лиги. Дворец спорта, вмещающий 5 000 человек, был заполнен почти полностью.

Для удобства болельщиков контейнеры разместили около буфета и входов на арену. Многие впервые и с большим интересом попробовали сортировать отходы. Волонтеры ЭкоСтройОтряда помогали распределять бумагу и пластик в нужные накопители. После вторсырье было транспортировано на переработку.

Дети разных возрастов были в восторге от игры в "ЭкоБаскетбол". Они закидывали мяч в разные контейнеры, заодно проверяя свои знания о видах отходов и возможности их переработки. Несколько родителей не могли увести детей с игры даже после начала матча. Поэтому рекомендуем приезжать и участвовать с запасом по времени.

"Интерактивный подход в обучении детей основам сохранения окружающей среды показал прекрасный результат! Даже буфет не мог похвастаться такой очередью. Осознанное потребление и раздельное накопление отходов должны стать нормой жизни. ЭкоСтройРесурс продолжает экологизацию массовых мероприятий и популяризацию раздельного сбора отходов. Соглашение с БК "Самара" — ещё один важный шаг в этой работе", — объясняет Екатерина Луценко, руководитель экологического управления ЭкоСтройРесурс.