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Сбербанк начал оформлять кредитные каникулы для военнослужащих

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 7 октября 2022 года розничные клиенты Сбербанка могут оформить льготный период по погашению кредитов в рамках вступившего сегодня в силу Федерального закона.

Клиенты-военнослужащие смогут получить отсрочку по ипотечным и потребительским кредитам, кредитным картам на весь срок службы, а также на 30 дней после её окончания.

Для рассмотрения заявки на каникулы заёмщику необходимо обратиться в банк по телефону горячей линии: 8 800 200-8-200 (пн-пт — с 4:00 до 20:00 мск, сб-вс — с 6:00 до 20:00 мск) или 900 (круглосуточно).

Также можно заполнить соответствующие заявки в СберБанк Онлайн (в разделе "Финансовые трудности" выбрать "Программы поддержки", далее — "Реструктуризация кредитов", на шаге "Причина реструктуризации" выбрать причину "Призыв в армию") или сделать это в любом офисе банка.

Срок кредита будет увеличен на срок не менее льготного периода. Во время действия каникул будут продолжать начисляться проценты в порядке и на условиях, установленных законом. В течение льготного периода у клиента сохраняется возможность платить по кредиту в счёт его досрочного погашения: такие платежи, по условиям закона, будут направляться, в первую очередь, на погашение основного долга, уменьшая тем самым сумму задолженности.

Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: "Забота о клиентах — основной приоритет Сбербанка. И чтобы оперативно поддержать наших заёмщиков военнослужащих в этот важный период для всей страны, мы начали принимать предварительные заявки на новую госпрограмму кредитных каникул еще с 30 сентября. Потому сейчас с вступлением в силу закона — уже первые несколько тысяч заявок от наших клиентов будут исполнены в ближайшее время".

Воспользоваться кредитными каникулами для военнослужащих могут заёмщики, которые относятся к следующим категориям граждан:

  • мобилизованные в Вооружённые силы Российской Федерации;
  • военнослужащие, проходящие службу в Вооружённых силах Российской Федерации по контракту;
  • сотрудники Нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в проведении спецоперации;
  • добровольцы, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые силы Российской Федерации;
  • члены семей всех перечисленных выше категорий.

Подробно ознакомиться с условиями предоставления в Сбере кредитных каникул для военнослужащих можно по ссылке.

Гид потребителя

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