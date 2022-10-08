Сбербанк начал оформлять кредитные каникулы для военнослужащих

С 7 октября 2022 года розничные клиенты Сбербанка могут оформить льготный период по погашению кредитов в рамках вступившего сегодня в силу Федерального закона.
Клиенты-военнослужащие смогут получить отсрочку по ипотечным и потребительским кредитам, кредитным картам на весь срок службы, а также на 30 дней после её окончания.
Для рассмотрения заявки на каникулы заёмщику необходимо обратиться в банк по телефону горячей линии: 8 800 200-8-200 (пн-пт — с 4:00 до 20:00 мск, сб-вс — с 6:00 до 20:00 мск) или 900 (круглосуточно).
Также можно заполнить соответствующие заявки в СберБанк Онлайн (в разделе "Финансовые трудности" выбрать "Программы поддержки", далее — "Реструктуризация кредитов", на шаге "Причина реструктуризации" выбрать причину "Призыв в армию") или сделать это в любом офисе банка.
Срок кредита будет увеличен на срок не менее льготного периода. Во время действия каникул будут продолжать начисляться проценты в порядке и на условиях, установленных законом. В течение льготного периода у клиента сохраняется возможность платить по кредиту в счёт его досрочного погашения: такие платежи, по условиям закона, будут направляться, в первую очередь, на погашение основного долга, уменьшая тем самым сумму задолженности.
Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: "Забота о клиентах — основной приоритет Сбербанка. И чтобы оперативно поддержать наших заёмщиков военнослужащих в этот важный период для всей страны, мы начали принимать предварительные заявки на новую госпрограмму кредитных каникул еще с 30 сентября. Потому сейчас с вступлением в силу закона — уже первые несколько тысяч заявок от наших клиентов будут исполнены в ближайшее время".
Воспользоваться кредитными каникулами для военнослужащих могут заёмщики, которые относятся к следующим категориям граждан:
- мобилизованные в Вооружённые силы Российской Федерации;
- военнослужащие, проходящие службу в Вооружённых силах Российской Федерации по контракту;
- сотрудники Нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в проведении спецоперации;
- добровольцы, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые силы Российской Федерации;
- члены семей всех перечисленных выше категорий.
Подробно ознакомиться с условиями предоставления в Сбере кредитных каникул для военнослужащих можно по ссылке.
Последние комментарии
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.