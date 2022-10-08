Сбербанк примет участие в ярмарке недвижимости "Осень 2022" в Тольятти

С 7 по 9 октября Сбербанк примет участие в специализированной выставке — ярмарке недвижимости "Осень 2022", которая состоится на территории ТЦ "Акварель" в Тольятти. Мероприятие проходит уже в 6 раз. В этом году заявлено свыше 20 участников, среди которых — представители Тольяттинской гильдии риелторов, банков, местных застройщиков и агентств недвижимости.
На ярмарке будет работать стенд Сбербанка, где посетители смогут узнать и подобрать для себя оптимальную ипотечную программу, рассчитать основные параметры жилищного кредита, а также прямо на месте подать заявку на ипотеку
Лилия Читнёва, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:
"Участники ярмарки смогут в одном месте познакомиться с предложениями тольяттинского рынка недвижимости, а также получить подробную информацию о современных ипотечных программах и сервисах банка, таких как электронная регистрация сделок, сервис безопасных расчетов от Домклик и других услугах, которые могут позволить значительно сократить сроки приобретения и оформления недвижимости. Это хорошая возможность найти подходящую квартиру среди множества предложений от застройщиков Тольятти".
Напоминаем, что Сбер распространил возможность выдачи ипотечного кредита частями на госпрограммы. Новая услуга действует при приобретении квартиры на этапе строительства. Квартиру на этих условиях можно приобрести в рамках программ "Господдержка", "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека", "Ипотека для IT". Первоначальный взнос 15%. Получение кредита траншами позволит клиенту снизить финансовую нагрузку на период строительства квартиры в первые годы за счет уменьшения ежемесячных платежей. Периодичность выдачи и размер траншей фиксируется договором долевого участия с застройщиком, при этом все транши необходимо получить в течение трех лет. Подобрать подходящую недвижимость и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.
Последние комментарии
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.