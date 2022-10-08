25 кг крышечек собрано в театре Дилижанс и передано на благотворительность

За 5 лет сотрудничества с проектом "Крышки-Неваляшки" театром было собрано более 300 кг крышечек. Все они были отправлены на тольяттинский комплекс по переработке отходов ГК "ЭкоВоз" на переработку, а вырученные средства переданы на лечение и реабилитацию нуждающимся детям Самарской области.

"Благодарим за сотрудничество директора театра Ирину Миронову, художественного руководителя Виктора Мартынова, актеров, сотрудников и посетителей театра.

Проект "Крышки-Неваляшки" — простой вход в экологичный образ жизни и в благотворительность для каждого. И каждый, кто участвует в проекте, знает, что помогать — просто!

P. S. На фото персонажи уникального экологического спектакля "Опасное путешествие…" — старый пакетик, огрызок, тряпка, бутылка и кирпич. Через спектакль они рассказывают о необходимости сортировки мусора и объясняют, что любые отходы могут быть полезными после переработки. Рекомендуем обязательно его посмотреть" — говорится в сообщении ГК "ЭкоВоз".