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Баскетбол Спорт

БК "Самара" уступил "Локомотиву-Кубань" в первом матче сезона

КРАСНОДАР. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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БК "Самара" уступил "Локомотиву-Кубань" в первом выездном матче сезона 8 октября — 70:79, сообщает пресс-служба волжской команды.

Неплохо начав матч, самарцы какое-то время вели в счете, но постепенно хозяева захватили инициативу. "Самара" набирала очки (попадание Айзеи Риза от центральной линии), но стартовая четверть осталась за краснодарцами, 20:26. Впрочем, во второй самарская команда выдала ударный отрезок 10:2 — и к середине периода после точного броска Малкольма Томаса вырвалась вперед - 30:28. Но ненадолго: четыре минуты без набранных очков — и к большому перерыву впереди вновь были хозяева, 33:36.

Едва началась вторая половина, самарцы усилиями Маркоса Найта и Джеймса Энниса выровняли игру. И вновь пропустила рывок "Локо", и за четыре минуты 39:39 превратились в 42:57. Во многом этот отрезок и стал решающим. Хотя к концу третьей четверти самарская команда вдвое сократила свое отставание (52:60), а после трех сыгранных минут в заключительном периоде подобралась к хозяевам на пятиочковое расстояние (59:64 после трехи от Малкольма Томаса), упускать игру "Локомотив-Кубань" уже не собирался.

70:79 — поражение "Самары" в Краснодаре.

Следующий матч команда проведет на домашней площадке: 12 октября "Самара" во Дворце спорта примет "Енисей".

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имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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