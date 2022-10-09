"Нова" проиграла "Зенит-Казани" - 0:3

ВК "Нова" уступил "Зенит-Казани" во втором туре чемпионата России 8 октября - 0:3, сообщает пресс-служба команды из Татарстана.
В первом сете зенитовцы сразу захватили инициативу — 3:0. "Нова" за счет блока подобралась к сопернику (6:7), но дальше заметно уступала в эффективности атак. Дважды в аут ударил Николай Бескровный, не попал в площадку и Максим Шпилёв. Наряду с эйсом Артёма Вольвича это обеспечило "Зениту" солидное преимущество — 19:13. Казанцы сохранили разницу до конца партии.
Второй сет получился более напряженным. "Нова" стабилизировала прием и начала отвечать "Зениту" вариативной игрой в атаке. "Зенит" оторвался от соперника в счете атаками.
В третьем сете брейковые очки помогли "Зениту" совершить мощный рывок на подачах Артема Вольвича (8:7 — 14:7). Матч закончился со счетом 25:13 в пользу казанцев.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!