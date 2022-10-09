"Нова" проиграла "Зенит-Казани" - 0:3

ВК "Нова" уступил "Зенит-Казани" во втором туре чемпионата России 8 октября - 0:3, сообщает пресс-служба команды из Татарстана.

В первом сете зенитовцы сразу захватили инициативу — 3:0. "Нова" за счет блока подобралась к сопернику (6:7), но дальше заметно уступала в эффективности атак. Дважды в аут ударил Николай Бескровный, не попал в площадку и Максим Шпилёв. Наряду с эйсом Артёма Вольвича это обеспечило "Зениту" солидное преимущество — 19:13. Казанцы сохранили разницу до конца партии.

Второй сет получился более напряженным. "Нова" стабилизировала прием и начала отвечать "Зениту" вариативной игрой в атаке. "Зенит" оторвался от соперника в счете атаками.

В третьем сете брейковые очки помогли "Зениту" совершить мощный рывок на подачах Артема Вольвича (8:7 — 14:7). Матч закончился со счетом 25:13 в пользу казанцев.