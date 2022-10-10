Молодой самарец получил тяжкие травмы на танцполе

В Самаре возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 18-летнего местного жителя, сообщает региональное ГУ МВД.

В полицию поступил сигнал о госпитализации в больницу молодого человека с травмами. Полицейские установили, что молодой человек получил их в увеселительном заведении, расположенном на Московском шоссе в Октябрьском районе Самары.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что ранее не судимый 20-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без видимых причин ударил проходившего мимо него по танцполу 18-летнего парня. Согласно полученным медицинским документам, потерпевшему в результате этого были причинены травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его возле одного из домов, расположенных на ул. Советской Армии. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.