Молодой самарец получил тяжкие травмы на танцполе

В Самаре возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 18-летнего местного жителя, сообщает региональное ГУ МВД.
В полицию поступил сигнал о госпитализации в больницу молодого человека с травмами. Полицейские установили, что молодой человек получил их в увеселительном заведении, расположенном на Московском шоссе в Октябрьском районе Самары.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что ранее не судимый 20-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без видимых причин ударил проходившего мимо него по танцполу 18-летнего парня. Согласно полученным медицинским документам, потерпевшему в результате этого были причинены травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его возле одного из домов, расположенных на ул. Советской Армии. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️