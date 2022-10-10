Банк "Открытие" в третьем квартале увеличил выдачу ипотеки в четыре раза

В третьем квартале 2022 банк "Открытие" выдал в четыре раза больше ипотечных кредитов по сумме и в три раза по количеству, чем во втором квартале.
Только в сентябре банк нарастил объемы выдачи ипотеки более чем на 70% по сравнению с августом. Количество выданных кредитов выросло почти в полтора раза. Средний чек ипотеки по итогам сентября составил 5 млн рублей, он вырос почти на 18%.
В топ-3 регионов по выдачам в третьем квартале вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Клиенты "Открытия" в основном приобретали квартиры в новостройках, оформив ипотеку с господдержкой.
Чаще всего (24%) ипотечные кредиты в банке "Открытие" оформляли клиенты в возрасте от 30 до 35 лет. 53% ипотечных заемщиков — женщины.
Главными факторами резкого роста темпов выдачи ипотеки в третьем квартале стали реализация отложенного спроса второго квартала, дальнейшее снижение рыночных ставок и стабилизация спроса на жилье.
С условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка "Открытие".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").