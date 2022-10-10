В Самарской области за три дня, с 7 по 9 октября, сотрудники ГИБДД во время рейдов задержали 77 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего за это время автоинспекторы зафиксировали 2200 разных нарушений ПДД. Так, 13 человек сели за руль без водительских удостоверений. 263 водителя решили не пользоваться ремнями безопасности, 92 — неправильно перевозили детей, а 306 человек нарушили правила тонировки.
Кроме того, 170 автомобилистов не пропустили пешеходов, а сами пешеходы пренебрегли ПДД 181 раз.
Последние комментарии
Может стоило написать всё же живой её нашли или как???
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.