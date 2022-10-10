77 пьяных водителей поймали за выходные в Самарской области

В Самарской области за три дня, с 7 по 9 октября, сотрудники ГИБДД во время рейдов задержали 77 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего за это время автоинспекторы зафиксировали 2200 разных нарушений ПДД. Так, 13 человек сели за руль без водительских удостоверений. 263 водителя решили не пользоваться ремнями безопасности, 92 — неправильно перевозили детей, а 306 человек нарушили правила тонировки.

Кроме того, 170 автомобилистов не пропустили пешеходов, а сами пешеходы пренебрегли ПДД 181 раз.