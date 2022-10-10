В самарской кирхе откроется цикл концертов "Музыкальные путешествия по Европе"

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В пятницу, 14 октября, в 18:30, в Евангелическо-лютеранской Церкви Святого Георга (ул. Куйбышева 115/117) пройдет первый концерт цикла "Музыкальные путешествия по Европе" (6+).