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Школьники и студенты Поволжья представят проекты на региональном Демо-дне Сбера

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре пройдет региональный Демо-день акселерационных программ Сбера по развитию предпринимательских талантов молодежи. В нем примут участие школьные и студенческие команды из регионов Поволжья, которые разработали собственные технологические стартапы.

В 2022 году в молодежных акселераторах Сбера от студентов и школьников Поволжья было направлено 3935 заявок, из них на акселератор для студентов SberStudent подали 2088 заявок, а на школьный — 1847. Больше всего заявок было подано из Саратовской, Самарской и Пензенской областей.

В течение нескольких месяцев ребята изучали основы предпринимательства, осваивали инструменты создания цифровых продуктов, работали вместе с наставниками и теперь готовы представить свои проекты на региональном этапе перед топ-менеджерами Поволжского банка Сбербанка, бизнес-ангелами, а также руководителями крупных компаний Поволжья. По итогам их выступлений будут определены лучшие команды, претендующие на выступление на суперфинале в Москве.

"В Поволжье живут талантливые молодые люди, которые предлагают качественные и актуальные проекты, направленные на совершенствование технологических и бизнес-процессов. В прошлом году школьная команда из ульяновской гимназии № 24 вошла в число лучших на федеральном уровне. Уверен, что это станет хорошим примером для участников этого сезона акселератора", — отметил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Помимо молодежных стартап-команд, Сбер в качестве Национального центра компетенций федерального проекта "Искусственный интеллект" представит ряд сильнейших проектов Поволжского региона в области ИИ.

Напомним, что в текущем году в преддверии Дня учителя открыт новый прием заявок на участие в федеральном акселераторе стартапов для школьников 8–11-х классов и учеников средних специальных учебных заведений. Акселератор поможет подросткам освоить азы технологического предпринимательства и "с нуля" создать собственный бизнес-проект. Участники команд-финалистов получат преференции при поступлении в топ-вузы: поступление без вступительных испытаний, целевое поступление (обучение за счет средств вуза), дополнительные баллы к ЕГЭ и другие. Участие в программе бесплатное, для регистрации не нужно иметь готовый проект или даже идею, ее помогут найти в ходе обучения. Подать заявку можно до 31 октября 2022 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

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это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто

Кристина Красилова 01 августа 2022 17:53 Клиенты ЮMoney могут платить смартфоном по QR-коду Сбера

Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

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