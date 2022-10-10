Клиенты банков ТКБ и Инвестторгбанка смогут инвестировать в паевые фонды УК "Открытие"

Управляющая компания "Открытие" (входит в группу банка "Открытие") запускает продажи открытых паевых инвестиционных фондов в сети банка ТКБ и Инвестторгбанка (банковская группа ТКБ).
Вслед за стратегиями доверительного управления клиенты ТКБ и Инвестторгбанка смогут приобрести паи фондов УК "Открытие": "Открытие — Акции", "Открытие — Облигации", "Открытие — Сбалансированный" и нового фонда с регулярными выплатами — "Открытие — Сбалансированный Рантье".
Основные преимущества фондов УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции"):
- готовый портфель бумаг под управлением профессионалов (экономия времени клиентов);
- диверсификация рисков (риск распределяется сразу между несколькими финансовыми активами, а значит, снижение стоимости одних ценных бумаг компенсируется ростом других);
- низкий порог входа (от 5000 рублей) и доступность продуктов широкому кругу инвесторов;
- налоговые льготы (при владении паями более трёх лет суммы прибыли до 3 млн руб. не облагаются НДФЛ);
- прозрачность управления (структура стратегии и основные эмитенты фонда раскрываются на сайте УК "Открытие" ежедневно, обзоры рынка и комментарии управляющих публикуются на еженедельной основе).
Клиенты банковской группы ТКБ могут инвестировать в классические фонды УК "Открытие" (акции, облигации или смешанный вариант), а также в новый ПИФ с регулярными выплатами дохода на банковский счет клиента — "Открытие — Сбалансированный Рантье".
Купить паи фондов УК "Открытие" клиенты ТКБ и Инвестторгбанка могут в любом из отделений банков.
Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции"):
"Мы рады предложить клиентам ТКБ и Инвестторгбанка один из самых удобных и, главное, надежных инструментов инвестирования — паевые фонды. Фонды УК "Открытие" — это готовое инвестиционное решение под управлением профессионалов, которое позволит клиентам получить максимальный результат от вложений и сэкономить время. Более того, мы считаем, что сейчас один из самых привлекательных моментов для входа в рынок, так как акции многих компаний существенно недооценены. Приобретая паи сегодня, дальновидные инвесторы смогут не только сохранить средства от инфляции, но и получить доход от участия в росте российского фондового рынка".
Роман Жуков, руководитель розничного блока ТКБ:
"Рынок инвестиций сейчас отличает потенциал для роста. ТКБ традиционно старается предложить одни из наиболее конкурентных и привлекательных условий на рынке классических депозитов. Для клиентов с бОльшим аппетитом к доходности нам кажется важным предоставить инвестиционные инструменты надежного и профессионального участника рынка в рамках обслуживания в привычном клиенту банке".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").
В банковскую группу ТКБ входит ТКБ БАНК ПАО и ИНВЕСТТОРГБАНК АО. Банковская группа ТКБ входит в топ-30 банков России, представлена в ключевых регионах Российской Федерации. Стратегические бизнес-линии деятельности группы ТКБ: кредитование малого и среднего бизнеса (TOP-15 банков РФ), ипотечное кредитование, факторинг Численность персонала Группы ТКБ свыше 2 800 человек.
"Открытие Инвестиции" — бренд, объединяющий продукты "Открытие Брокер" и УК "Открытие" на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне "ААА.ru.iv", ежегодно подтверждая его с 2010 года.
ООО УК "ОТКРЫТИЕ" создана в 2000 году и предлагает широкий спектр инвестиционных услуг. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов. Индивидуальный рейтинг надежности Рейтингового агентства "Эксперт РА" — "А++" (наивысший уровень надежности и качества услуг).