Клиенты банков ТКБ и Инвестторгбанка смогут инвестировать в паевые фонды УК "Открытие"

Управляющая компания "Открытие" (входит в группу банка "Открытие") запускает продажи открытых паевых инвестиционных фондов в сети банка ТКБ и Инвестторгбанка (банковская группа ТКБ).

Вслед за стратегиями доверительного управления клиенты ТКБ и Инвестторгбанка смогут приобрести паи фондов УК "Открытие": "Открытие — Акции", "Открытие — Облигации", "Открытие — Сбалансированный" и нового фонда с регулярными выплатами — "Открытие — Сбалансированный Рантье".

Основные преимущества фондов УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции"):

готовый портфель бумаг под управлением профессионалов (экономия времени клиентов);

диверсификация рисков (риск распределяется сразу между несколькими финансовыми активами, а значит, снижение стоимости одних ценных бумаг компенсируется ростом других);

низкий порог входа (от 5000 рублей) и доступность продуктов широкому кругу инвесторов;

налоговые льготы (при владении паями более трёх лет суммы прибыли до 3 млн руб. не облагаются НДФЛ);

прозрачность управления (структура стратегии и основные эмитенты фонда раскрываются на сайте УК "Открытие" ежедневно, обзоры рынка и комментарии управляющих публикуются на еженедельной основе).

Клиенты банковской группы ТКБ могут инвестировать в классические фонды УК "Открытие" (акции, облигации или смешанный вариант), а также в новый ПИФ с регулярными выплатами дохода на банковский счет клиента — "Открытие — Сбалансированный Рантье".

Купить паи фондов УК "Открытие" клиенты ТКБ и Инвестторгбанка могут в любом из отделений банков.

Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции"):

"Мы рады предложить клиентам ТКБ и Инвестторгбанка один из самых удобных и, главное, надежных инструментов инвестирования — паевые фонды. Фонды УК "Открытие" — это готовое инвестиционное решение под управлением профессионалов, которое позволит клиентам получить максимальный результат от вложений и сэкономить время. Более того, мы считаем, что сейчас один из самых привлекательных моментов для входа в рынок, так как акции многих компаний существенно недооценены. Приобретая паи сегодня, дальновидные инвесторы смогут не только сохранить средства от инфляции, но и получить доход от участия в росте российского фондового рынка".

Роман Жуков, руководитель розничного блока ТКБ:

"Рынок инвестиций сейчас отличает потенциал для роста. ТКБ традиционно старается предложить одни из наиболее конкурентных и привлекательных условий на рынке классических депозитов. Для клиентов с бОльшим аппетитом к доходности нам кажется важным предоставить инвестиционные инструменты надежного и профессионального участника рынка в рамках обслуживания в привычном клиенту банке".