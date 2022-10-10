Новикомбанк поддерживает сотрудников промышленных предприятий

Почти 70 предприятий Госкорпорации Ростех подключились к программе мотивации кадров от Новикомбанка. Эта программа позволяет предприятиям поощрять приоритетные категории сотрудников за счет льготных условий по кредитованию и размещению денежных средств в банке.
Среди присоединившихся к программе — такие крупные предприятия Москвы и Московской области как Объединенная двигателестроительная корпорация, ПАО "Красногорский завод имени С. А. Зверева", АО "Центравиамед", НПО "Прибор" имени С. С. Голембиовского" и другие.
Программа "Развитие" — один из компонентов разработанной Новикомбанком в сотрудничестве с Ростехом политики в области социальной направленности банковских продуктов, которая соответствует международным принципам устойчивого развития.
В рамках данной Политики банк принял на себя обязательства способствовать расширению социального компонента устойчивого развития, обеспечивать ориентированность на работников корпорации и создавать условия для их личностного и профессионального роста при разработке банковских продуктов. Реализация Политики, которая базируется на ключевых принципах понятности, прозрачности, эффективности и индивидуального подхода к потребностям клиентов, будет способствовать достижению целей национального развития РФ.
В числе социальных программ, реализуемых кредитным учреждением совместно с Ростехом, также внедрение Социально-платёжной карты с возможностью доступа к льготным программам кредитования и другим преференциям. Сейчас этой картой пользуются почти полмиллиона сотрудников промышленных предприятий.
Банк также участвует в реализации жилищной программы Ростеха, которая предоставляет возможность воспользоваться кредитованием на льготных условиях. Участники программы отбираются на основании профессиональных и социальных факторов, а также с учетом стажа работы в Госкорпорации.
Еще одно направление — масштабная программа по повышению финансовой грамотности работников промышленности, включающая лекции, семинары и дистанционные вебинары. Цель образовательного проекта — развить финансовый интеллект и эффективно управлять личными сбережениями. На сегодня ею охвачены более 15 тысяч человек в 13 регионах России.
"Социальная корпоративная ответственность — такая же неотъемлемая часть работы Новикомбанка, как финансовая эффективность и нацеленность на расширение финансовой поддержки промышленных предприятий. Результат работы банка заключается не только в реализации успешных проектов, но и в обеспечении суверенитета отечественной промышленности. Инвестиции в высококвалифицированную рабочую силу, которая становится все более дефицитным ресурсом, способствуют росту производительности и обеспечивают устойчивое экономическое развитие предприятий", — отмечает Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш Елена Георгиева.
Последние комментарии
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.