Новикомбанк поддерживает сотрудников промышленных предприятий

Почти 70 предприятий Госкорпорации Ростех подключились к программе мотивации кадров от Новикомбанка. Эта программа позволяет предприятиям поощрять приоритетные категории сотрудников за счет льготных условий по кредитованию и размещению денежных средств в банке.

Среди присоединившихся к программе — такие крупные предприятия Москвы и Московской области как Объединенная двигателестроительная корпорация, ПАО "Красногорский завод имени С. А. Зверева", АО "Центравиамед", НПО "Прибор" имени С. С. Голембиовского" и другие.

Программа "Развитие" — один из компонентов разработанной Новикомбанком в сотрудничестве с Ростехом политики в области социальной направленности банковских продуктов, которая соответствует международным принципам устойчивого развития.

В рамках данной Политики банк принял на себя обязательства способствовать расширению социального компонента устойчивого развития, обеспечивать ориентированность на работников корпорации и создавать условия для их личностного и профессионального роста при разработке банковских продуктов. Реализация Политики, которая базируется на ключевых принципах понятности, прозрачности, эффективности и индивидуального подхода к потребностям клиентов, будет способствовать достижению целей национального развития РФ.

В числе социальных программ, реализуемых кредитным учреждением совместно с Ростехом, также внедрение Социально-платёжной карты с возможностью доступа к льготным программам кредитования и другим преференциям. Сейчас этой картой пользуются почти полмиллиона сотрудников промышленных предприятий.

Банк также участвует в реализации жилищной программы Ростеха, которая предоставляет возможность воспользоваться кредитованием на льготных условиях. Участники программы отбираются на основании профессиональных и социальных факторов, а также с учетом стажа работы в Госкорпорации.

Еще одно направление — масштабная программа по повышению финансовой грамотности работников промышленности, включающая лекции, семинары и дистанционные вебинары. Цель образовательного проекта — развить финансовый интеллект и эффективно управлять личными сбережениями. На сегодня ею охвачены более 15 тысяч человек в 13 регионах России.

"Социальная корпоративная ответственность — такая же неотъемлемая часть работы Новикомбанка, как финансовая эффективность и нацеленность на расширение финансовой поддержки промышленных предприятий. Результат работы банка заключается не только в реализации успешных проектов, но и в обеспечении суверенитета отечественной промышленности. Инвестиции в высококвалифицированную рабочую силу, которая становится все более дефицитным ресурсом, способствуют росту производительности и обеспечивают устойчивое экономическое развитие предприятий", — отмечает Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш Елена Георгиева.