В Самарской области завершилось расследование уголовных дел двух человек, обвиняемых в бандитизме, сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, с января по июнь 2021 г. обвиняемые состояли в вооруженной группе и совершали грабежи, разбои, а также вымогали деньги у людей, имеющих отношение к наркотикам в Чапаевске и Самаре. За это время были совершены похищение, грабеж, разбойное нападение, семь эпизодов вымогательства. В результате злоумышленники получили не менее 291 тыс. рублей. Полицейские вышли на подозреваемых в июне 2021 года.
Расследование уголовного дела организатора преступного сообщества продолжается.
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️