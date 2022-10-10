В Самаре будут судить двух участников банды вымогателей

В Самарской области завершилось расследование уголовных дел двух человек, обвиняемых в бандитизме, сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с января по июнь 2021 г. обвиняемые состояли в вооруженной группе и совершали грабежи, разбои, а также вымогали деньги у людей, имеющих отношение к наркотикам в Чапаевске и Самаре. За это время были совершены похищение, грабеж, разбойное нападение, семь эпизодов вымогательства. В результате злоумышленники получили не менее 291 тыс. рублей. Полицейские вышли на подозреваемых в июне 2021 года.

Расследование уголовного дела организатора преступного сообщества продолжается.