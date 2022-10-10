В России стартовала Экологическая неделя

С 10 по 16 октября запускается Российская экологическая неделя. Проект охватит 85 субъектов, включит в себя не менее 100 акций и мероприятий и объединит под своим началом более 10000 участников.

В рамках проекта по всей стране будут проведены следующие важные мероприятия:

10 — 11 октября — Российский экологический форум 2022 (РЭФ);

12 октября — Всероссийский день приема макулатуры;

13 — 14 октября — дни экологии в школах России;

14 октября — День переработки электроники;

15 — 16 октября — субботники в регионах России.

Уже сейчас закладывается фундамент для того, чтобы сортировка отходов достигла 100%, а число захоронений снизилось в два раза. Для этого внедряется целый комплекс мер. Подробнее можно узнать во время трансляции РЭФ, в которой участвует группа компаний "ЭкоВоз".

За круглым столом, который посвящен теме "Проектная работа — современная и наиболее распространенная форма экологического воспитания", будут обсуждать темы опыта работы с подрастающим поколением. Своим опытом поделится директор по социальным вопросам ГК "ЭкоВоз" Душкова Алена Владимировна.

Присоединяйтесь к трансляции 11 октября в 12:45 по ссылке: rep.ru/ref2022.